Toto Wolff: Os concorrentes vão arrepender-se

A Mercedes assegurou o segundo lugar no campeonato do mundo no final da época de 2023. Mas o segundo ou o terceiro lugar não interessa muito, pois não? Não, diz o Diretor de Equipa Toto Wolff.

O segundo é o primeiro a perder, dizem eles. Dentro de poucas semanas, muitas pessoas já não se conseguirão lembrar de quem ficou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2023 - não interessa se foi a Mercedes ou a Ferrari, pois não?

A Red Bull Racing dominou o ano de tal forma que as Flechas de Prata e as Vermelhas não tiveram qualquer hipótese. Mas para as duas equipas de corrida, faz diferença onde terminam. A Mercedes terminou três pontos à frente da Ferrari, em segundo lugar.

"Se me tivessem perguntado no início da época, eu teria dito que não é assim tão importante terminarmos em P2 ou P3", disse o Diretor de Equipa Toto Wolff na sua análise da época.

Há dois pontos de vista. "A vantagem desportiva é que temos mais tempo no túnel de vento para o próximo ano", disse Wolff.

Mas há também uma componente financeira "para todos os nossos empregados, sob a forma de um bónus", diz o austríaco. E, por vezes, a mentalidade dos empregados não deve ser subestimada. "Tenho de cuidar de todos em conjunto com a minha direção. Por isso, é uma componente muito importante, mesmo que talvez não seja tão relevante do ponto de vista desportivo. Quando fiquei em segundo lugar no Campeonato do Mundo nessa noite, foi uma sensação fantástica. Não estava à espera dessa sensação. Deu para ver como o moral e as emoções da equipa subiram, e isso foi importante", disse Wolff.

A curva de aprendizado também foi importante. "Aprendemos muito", sublinhou Wolff. "As corridas e as épocas difíceis são aquelas em que mais se aprende. E dizemos sempre que os dias que perdemos são os dias que os nossos rivais vão lamentar, porque aprendemos mais."

No entanto, ele não pode destacar uma lição em particular, "porque analisámos muitas coisas que nos ajudarão no próximo ano", disse Wolff. No que diz respeito ao carro, "apercebemo-nos de que não é tão estável como tínhamos previsto. Talvez isso se deva ao facto de não o termos desenvolvido no período de tempo necessário. Era evidente que a interação entre o chassis e os pneus não estava a funcionar na perfeição. Nesse sentido, essa foi a constatação mais importante".

E o que é que isso significa para 2024? Qual será a abordagem para tirar a Red Bull Racing do trono? Ou pelo menos atacá-la?

"Trata-se de estabelecer as expectativas certas, porque temos uma enorme montanha para escalar. Há uma equipa que é tão bem sucedida e nós temos uma grande lacuna a colmatar. Ao mesmo tempo, penso que tomámos algumas medidas pró-activas para colmatar essa lacuna. Serão suficientes? Não sei. Mas veremos nos testes e depois na primeira corrida no Bahrain. Estou muito entusiasmado. Gostava de começar agora. É o cronómetro que nos vai dizer o que fizemos".