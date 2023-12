Protestation de Ferrari et Haas : la FIA durcit les règles

Ferrari et Haas ont fait usage de leur droit de vérification lors de la saison GP 2023. Les deux ont échoué auprès des commissaires de course. La Fédération internationale du sport automobile (FIA) a décidé de restreindre ce droit.

Après le Grand Prix d'Australie, Ferrari a fait usage du "droit à la révision", qui est plutôt rarement appliqué. L'article 14.1.1 de la loi sur le sport de Formule 1 stipule que "si les faits sont nouveaux, les commissaires de course concernés doivent se réunir à nouveau pour entendre les déclarations pertinentes". Cela peut se produire jusqu'à 14 jours après l'incident.

Il s'agissait alors de Carlos Sainz : le Madrilène avait repoussé son compatriote Fernando Alonso lors du deuxième redémarrage au parc Albert de Melbourne, ce qui n'a pas eu de conséquences pour la star d'Aston Martin. En effet, après une nouvelle interruption de la course du GP d'Australie, Alonso a pu reprendre sa place sur la grille de départ, mais les commissaires de course ont infligé à Sainz une pénalité de cinq secondes pour cette faute, qui s'est ajoutée au temps de course. Et comme le peloton a franchi la ligne d'arrivée derrière la voiture de sécurité, Carlos a reculé de la 5e place à la 12e.

Ferrari pensait pouvoir présenter de nouvelles preuves susceptibles de faire changer d'avis les commissaires australiens Enrique Bernoldi (Brésil), Nish Shetty (Singapour), Loic Bacquelaine (Belgique) et Christopher McMahon (Australie). Mais le quatuor de commissaires a étouffé dans l'œuf l'objection de Ferrari et résume ainsi la situation : "Il n'y a pas d'éléments nouveaux déterminants ou pertinents qui n'auraient pas été présents lorsque le premier jugement a été rendu".

Même appréciation dans le cas Haas, cette fois après le Grand Prix des Etats-Unis à Austin (Texas). Haas voulait contester le résultat parce que le chef d'équipe Günther Steiner et son équipe étaient certains que certaines infractions au règlement lors de la course sur le Circuit des Amériques étaient restées impunies.

Concrètement, il s'agissait du respect des limites de la piste. Steiner était certain qu'Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant et Sergio Pérez s'étaient retrouvés plusieurs fois en dehors de la piste sans avoir été sanctionnés. Les commissaires de course Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) ont été déboutés - là aussi, les gardiens du règlement n'avaient pas assez d'éléments probants pour faire basculer le résultat.



La FIA a désormais réduit le délai pour le droit de révision, de 14 jours à 96 heures, au-delà duquel les équipes doivent déposer une somme d'argent si elles veulent faire usage de leur droit. Si la demande est rejetée, elles perdent cet argent. Le montant de cette somme pour la Formule 1 n'a pas encore été fixé. Pour ce faire, le code sportif a été modifié de manière à ce que la FIA puisse également déposer une demande de révision correspondante. Jusqu'à présent, seul le secrétaire général des sports de la FIA pouvait le faire.



Le déroulement de l'appel normal a également été modifié. Une écurie peut, après une manifestation, déposer son intention de protester contre le résultat. L'équipe dispose alors de 96 heures pour maintenir son opposition ou retirer son intention (si elle sent que ses chances de succès sont trop faibles). La déclaration d'intention est liée au paiement de 6000 euros. Cette somme revient à la FIA si l'équipe décide de se rétracter.