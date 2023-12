Proteste di Ferrari e Haas: la FIA inasprisce le regole

Dopo il Gran Premio d'Australia, la Ferrari si è avvalsa del "diritto di revisione", raramente applicato. L'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo della Formula 1 stabilisce che "in caso di nuova situazione, i commissari di gara interessati devono riunirsi nuovamente per ascoltare le dichiarazioni pertinenti". Questo può avvenire fino a 14 giorni dopo l'incidente.

All'epoca si trattava di Carlos Sainz: il madrileno aveva spinto via il connazionale Fernando Alonso alla seconda ripartenza all'Albert Park di Melbourne, senza conseguenze per la stella dell'Aston Martin. Dopo un'altra interruzione della gara nel GP d'Australia, Alonso è stato autorizzato a riprendere il suo posto sulla griglia, ma i commissari di gara hanno aggiunto cinque secondi al tempo di gara di Sainz per il fallo. Poiché il gruppo ha tagliato il traguardo dietro la safety car, Carlos è retrocesso dal quinto al 12° posto.

La Ferrari riteneva di poter presentare nuove prove che avrebbero potuto convincere i commissari australiani Enrique Bernoldi (Brasile), Nish Shetty (Singapore), Loic Bacquelaine (Belgio) e Christopher McMahon (Australia) a riconsiderare la questione. Ma il quartetto di commissari ha stroncato sul nascere l'obiezione della Ferrari e l'ha riassunta così: "Non ci sono nuovi elementi significativi o rilevanti che non erano presenti quando è stato emesso il primo giudizio".

Una valutazione simile è stata fatta nel caso Haas, questa volta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin (Texas). La Haas ha voluto ricorrere contro il risultato perché il Team Principal Günther Steiner e la sua squadra erano certi che alcune violazioni delle regole nella gara sul Circuit of the Americas fossero rimaste impunite.

In particolare, si trattava del rispetto dei limiti della pista. Steiner era certo che Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant e Sergio Pérez fossero usciti di pista diverse volte senza essere penalizzati. I commissari di gara Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) sono stati allontanati: anche in questo caso, le prove erano troppo poche per permettere ai commissari di ribaltare il risultato.



La FIA ha ora ridotto il limite di tempo per il diritto di revisione da 14 giorni a 96 ore, e le squadre devono anche depositare una somma di denaro se vogliono esercitare il loro diritto. Se la richiesta viene respinta, perdono questa somma. La somma di denaro per la Formula 1 non è ancora stata determinata. A tal fine, la legge sullo sport è stata modificata in modo che anche la FIA possa presentare una richiesta di revisione. In precedenza, solo il Segretario Generale dello Sport della FIA poteva farlo.



Anche la procedura per i normali ricorsi è cambiata. Dopo un evento, una squadra corse può registrare la propria intenzione di protestare contro il risultato. La squadra ha poi 96 ore di tempo per aderire all'obiezione o ritirare l'intenzione (se ritiene di avere poche possibilità di successo). La dichiarazione di intenti è legata al pagamento di 6000 euro. Questa somma sarà incamerata dalla FIA se la squadra decide di ritirarsi.