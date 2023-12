Protesto da Ferrari e da Haas: FIA reforça regras

A Ferrari e a Haas fizeram uso do direito de revisão na época do GP de 2023. Ambas foram rejeitadas pelos comissários de pista. A FIA está agora a restringir este direito.

Após o Grande Prémio da Austrália, a Ferrari fez uso do raramente aplicado "direito de revisão". O artigo 14.1.1 do Código Desportivo da Fórmula 1 estipula que "no caso de uma nova situação, os comissários desportivos envolvidos devem reunir-se novamente para ouvir as declarações relevantes". Isto pode acontecer até 14 dias após o incidente.

Na altura, tratava-se de Carlos Sainz: o madrileno tinha empurrado o seu compatriota Fernando Alonso no segundo recomeço em Albert Park, em Melbourne, o que não teve consequências para a estrela da Aston Martin. Depois de outra interrupção da corrida no GP da Austrália, Alonso foi autorizado a retomar o seu lugar na grelha, mas os comissários da corrida acrescentaram cinco segundos ao tempo de corrida de Sainz pela falta. E como o pelotão cruzou a linha de chegada atrás do safety car, Carlos caiu do quinto para o 12º lugar.

A Ferrari acreditava que poderia apresentar novas provas que pudessem persuadir os comissários australianos Enrique Bernoldi (Brasil), Nish Shetty (Singapura), Loic Bacquelaine (Bélgica) e Christopher McMahon (Austrália) a reconsiderar. Mas o quarteto de comissários cortou a objeção da Ferrari pela raiz e resumiu-a da seguinte forma: "Não há elementos novos significativos ou relevantes que não estivessem presentes quando o primeiro julgamento foi feito."

Uma avaliação semelhante foi feita no caso Haas, desta vez após o Grande Prémio dos EUA em Austin (Texas). A Haas queria agir contra o resultado porque o chefe de equipa Günther Steiner e a sua equipa estavam certos de que algumas violações das regras na corrida no Circuito das Américas tinham ficado impunes.

Especificamente, tratava-se do cumprimento dos limites da pista. Steiner tinha a certeza de que Alex Albon, Lance Stroll, Logan Sargeant e Sergio Pérez tinham saído da pista várias vezes sem serem penalizados. Os comissários de pista Dennis Dean (EUA), Derek Warwick (Grã-Bretanha), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Alemanha) foram afastados - também neste caso, as provas eram demasiado escassas para que os comissários anulassem o resultado.



A FIA reduziu agora o prazo para o direito de recurso de 14 dias para 96 horas e as equipas devem também depositar uma quantia em dinheiro se quiserem exercer o seu direito. Se o pedido for rejeitado, perdem esse dinheiro. O montante do dinheiro para a Fórmula 1 ainda não foi determinado. Para o efeito, a Lei do Desporto foi alterada de modo a que a FIA possa agora também apresentar um pedido de revisão correspondente. Anteriormente, apenas o Secretário-Geral dos Desportos da FIA o podia fazer.



O procedimento para os recursos normais também foi alterado. Após um evento, uma equipa de corrida pode registar a sua intenção de protestar contra o resultado. A equipa tem então 96 horas para manter o protesto ou retirar a sua intenção (se considerar que tem poucas hipóteses de sucesso). A declaração de intenção está associada ao pagamento de 6000 euros. Este montante será devolvido à FIA se a equipa decidir retirar o protesto.