Jenson Button: La verdad sobre Lewis Hamilton

Increíble pero cierto: Lewis Hamilton lleva dos años sin ganar una carrera de Fórmula 1. Pero su antiguo compañero en McLaren, Jenson Button, dice: "Lewis tiene la capacidad de ganar más carreras y un octavo título mundial".

Button, de 43 años, ha seguido ligado a este deporte tras finalizar su carrera en GP (Mónaco 2017, como sustituto de Fernando Alonso en McLaren cuando el español disputó la Indy 500). Button trabaja para la cadena británica Sky y ha declarado a AFP sobre Hamilton: "Básicamente, no será más fácil para los rivales de Red Bull Racing en 2024. Estoy convencido de que seguirán siendo la referencia en la próxima temporada".

"Podríamos decir que todo fue un juego de niños para Max Verstappen en 2023, pero el hecho es que - si nos fijamos en todas las carreras en detalle, hubo algunas carreras del Campeonato del Mundo en las que Max tuvo que esforzarse de verdad."

"En lo que respecta a Lewis, sé que no volvería a competir si supiera que no está a la altura. Lewis sólo necesita el coche adecuado para ganar más carreras y luchar por un octavo título."



"Para nosotros, como aficionados, espero que Mercedes construya un coche que esté a la altura del coche de carreras de Red Bull Racing. Sería fabuloso volver a ver a Verstappen y Hamilton luchando en igualdad de condiciones. Me gustaría volver a ver a Hamilton en la lucha por el título antes de que cuelgue el casco."



Lewis Hamilton cumplirá 39 años el 7 de enero de 2024. Es el segundo piloto de más edad después de Fernando Alonso (42).