Jenson Button : La vérité sur Lewis Hamilton

Incroyable mais vrai : Lewis Hamilton n'a plus gagné de course de Formule 1 depuis deux ans. Mais son ancien compagnon d'écurie chez McLaren, Jenson Button, affirme : "Il y a en Lewis la capacité de gagner d'autres courses et même un huitième titre de champion du monde".

Button, 43 ans, est resté lié au sport après la fin de sa carrière en GP (Monaco 2017, en tant que remplaçant de Fernando Alonso chez McLaren, lorsque l'Espagnol a participé à l'Indy 500). Button travaille pour nos confrères britanniques de Sky et déclare à l'AFP à propos de Hamilton : "Fondamentalement, les choses ne seront pas plus faciles pour les adversaires de Red Bull Racing en 2024. Je suis convaincu qu'ils seront encore la référence la saison prochaine".

"Nous pourrions dire que tout était facile pour Max Verstappen en 2023, mais le fait est que si nous regardons toutes les courses en détail, il y a eu quelques manches du championnat du monde dans lesquelles Max a dû se battre".

"En ce qui concerne Lewis, je sais qu'il ne participerait plus s'il savait qu'il n'avait plus rien à faire. Lewis a juste besoin de la voiture adéquate pour gagner d'autres courses et se battre pour un huitième titre".



"Pour nous, en tant que fans, j'espère que Mercedes construira une voiture qui sera à la hauteur de la voiture de course de Red Bull Racing. Ce serait fabuleux de voir Verstappen et Hamilton se battre à nouveau à armes égales. J'aimerais voir Hamilton se battre pour le titre une dernière fois avant qu'il ne raccroche son casque".



Lewis Hamilton aura 39 ans le 7 janvier 2024. Il est le deuxième pilote le plus âgé du plateau après Fernando Alonso (42 ans).