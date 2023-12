Jenson Button: La verità su Lewis Hamilton

Incredibile ma vero: Lewis Hamilton non vince una gara di Formula 1 da due anni. Ma il suo ex compagno di squadra alla McLaren, Jenson Button, afferma: "Lewis ha la capacità di vincere altre gare e un ottavo titolo mondiale".

Il 43enne Button è rimasto coinvolto nello sport dopo aver concluso la sua carriera di GP (Monaco 2017, come sostituto di Fernando Alonso alla McLaren quando lo spagnolo ha partecipato alla Indy 500). Button lavora per la britannica Sky e ha detto all'AFP di Hamilton: "Fondamentalmente, non sarà più facile per gli avversari della Red Bull Racing nel 2024. Sono convinto che continueranno a essere il punto di riferimento anche nella prossima stagione".

"Potremmo dire che è stato tutto un gioco da ragazzi per Max Verstappen nel 2023, ma il fatto è che, se guardiamo tutte le gare nel dettaglio, ci sono state alcune gare del Mondiale in cui Max ha dovuto davvero sforzarsi".

"Per quanto riguarda Lewis, so che non gareggerebbe di nuovo se sapesse di non essere all'altezza. Lewis ha solo bisogno della macchina giusta per vincere altre gare e lottare per un ottavo titolo".



"Per noi tifosi, spero che la Mercedes costruisca una vettura all'altezza di quella della Red Bull Racing. Sarebbe favoloso vedere Verstappen e Hamilton combattere di nuovo ad armi pari. Mi piacerebbe vedere Hamilton di nuovo in lotta per il titolo prima che appenda il casco al chiodo".



Lewis Hamilton compirà 39 anni il 7 gennaio 2024. È il secondo pilota più anziano in campo dopo Fernando Alonso (42 anni).