Jenson Button: A verdade sobre Lewis Hamilton

Inacreditável mas verdadeiro: Lewis Hamilton não ganha uma corrida de Fórmula 1 há dois anos. Mas o seu antigo companheiro de equipa na McLaren, Jenson Button, diz: "Lewis tem a capacidade de ganhar mais corridas e um oitavo título mundial."

Button, de 43 anos, continua envolvido no desporto depois de ter terminado a sua carreira no GP (Mónaco 2017, como substituto de Fernando Alonso na McLaren quando o espanhol competiu na Indy 500). Button trabalha para a Sky britânica e falou à AFP sobre Hamilton: "Basicamente, não será mais fácil para os adversários da Red Bull Racing em 2024. Estou convencido de que eles continuarão a ser a referência na próxima época".

"Poderíamos dizer que tudo foi uma brincadeira de criança para Max Verstappen em 2023, mas o facto é que, se olharmos para todas as corridas em pormenor, houve algumas corridas do Campeonato do Mundo em que Max teve de se esforçar muito".

"No que diz respeito ao Lewis, sei que ele não voltaria a competir se soubesse que não estava à altura. O Lewis só precisa do carro certo para ganhar mais corridas e lutar por um oitavo título."



"Para nós, fãs, espero que a Mercedes construa um carro que esteja ao nível do carro de corrida da Red Bull Racing. Seria fabuloso ver Verstappen e Hamilton lutando em igualdade de condições novamente. Gostaria de ver Hamilton na luta pelo título novamente antes de pendurar o capacete".



Lewis Hamilton fará 39 anos a 7 de janeiro de 2024. É o segundo piloto mais velho do pelotão, a seguir a Fernando Alonso (42).