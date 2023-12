Infractores de la Fórmula 1: 16 pilotos de GP sancionados

No ha ocurrido desde hace más de once años: Un piloto no puede tomar la salida. Sin embargo, un vistazo a la historia de la Fórmula 1 muestra que esto ha ocurrido más a menudo de lo que cabría esperar.

Respondemos a las preguntas de nuestros lectores en forma de "SPEEDWEEKipedia" en orden aleatorio. En esta ocasión, Peter-Paul Kreis, de Leibstadt, quiere saber: "Hace poco informasteis sobre quién empezará la temporada 2024 del GP con antecedentes penales. Recuerdo que hace diez años, más o menos, el francés Romain Grosjean fue expulsado de la siguiente carrera por un accidente en Bélgica. ¿Puede enseñarme quién más tuvo que ser vetado?".

El lector Kreis tiene razón: no ha habido ninguna prohibición de este tipo desde hace más de once años. Puede consultar la situación actual de los puntos de penalización en la noticia aquí. Ningún conductor se encuentra actualmente en grave peligro. Pero más pilotos de lo esperado se han visto impedidos de participar en un Gran Premio - por razones asombrosamente diferentes. He aquí una pequeña selección.

Romain Grosjean 2012

En Bélgica 2012, Romain Grosjean salió como si la bandera a cuadros fuera a mostrarse tras unos pocos cientos de metros. Despejó a los campeones del mundo Lewis Hamilton y Fernando Alonso, Sergio Pérez también quedó fuera de carrera y el Lotus de Grosjean llegó a rozar por un pelo el casco de la entonces estrella de Ferrari Alonso. Accidentes espeluznantes como este llevaron a la FIA a plantearse la introducción de protecciones para la cabeza. Lo tenemos desde 2018, se llama Halo (halo). Grosjean tuvo que ver la carrera de Monza tras lo de Bélgica.

Yuji Ide 2006

Llamó la atención en las primeras carreras de la temporada 2006 debido a su inconsistente estilo de conducción. El accidente entre Ide y el piloto de Minardi Christijan Albers, cuyo coche volcó en Imola, fue la gota que colmó el vaso. Tras numerosas quejas de otros pilotos, la FIA retiró la superlicencia al japonés.



Jenson Button y Takuma Sato en 2005

En Imola, los dos pilotos de BAR Honda se habían pasado de peso, y el inglés y el japonés tuvieron que ver las dos carreras siguientes, en Mónaco y España, como castigo. Especialmente amargo: el principal patrocinador de BAR, British American Tobacco, había invitado a cientos de invitados al prestigioso GP de Montecarlo, que no llegaron a ver ninguno de sus coches.



Michael Schumacher en 1994

Durante la vuelta de desfile del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Schumi adelantó dos veces a su archirrival Damon Hill. Recibió una penalización de stop-and-go por ello. Más tarde cumplió la sanción, pero repostó inmediatamente antes de cumplirla. Esto sigue siendo ilegal hoy en día. El piloto de Benetton ignoró la posterior bandera negra, con la que iba a ser retirado de la carrera, durante varias vueltas. Como resultado, la FIA le prohibió participar en los Grandes Premios de Monza y Estoril.



Mika Häkkinen 1994

Provocó una colisión múltiple tras la salida del GP de Alemania en Hockenheim y tuvo que quedarse mirando en Hungría.



Eddie Irvine 1994

Pasaron muchas cosas en la temporada de 1994, ¿verdad? El piloto de Jordan Irvine fue el causante de un accidente en el que se vieron implicados Jos Verstappen, Eric Bernard y Martin Brundle en Interlagos, en el que el coche del holandés volcó. Irvine fue expulsado de las carreras de Japón, Italia y Mónaco.



Nigel Mansell 1989

El entonces piloto de Ferrari se pasó de frenada, metió la marcha atrás y dio marcha atrás. Esto sigue estando prohibido hoy en día. Después de que "il leone" saliera disparado a la pista, le mostraron la bandera negra. Esto no impidió que el inglés sacara rápidamente de la pista a Ayrton Senna, la estrella de McLaren. Como resultado, Mansell tuvo que verlo en Jerez. Nigel estaba tan enfadado que amenazó con retirarse.



Emilio de Villota en 1981

Para aumentar el interés por su carrera del Jarama, fuera de Madrid, los organizadores del GP de España querían que participara el madrileño Emilio de Villota. Sin embargo, entretanto había entrado en vigor el llamado Acuerdo de la Concordia, la primera versión de los estatutos de la Fórmula 1, que regula las relaciones deportivas y económicas en el triángulo formado por la asociación, las escuderías y la dirección de la Fórmula 1. Y estipulaba: no habrá más salidas. Y estipulaba: no más salidas para pilotos privados. Mala suerte para de Villota.



Ricardo Londono 1981

Según Marc Surer, el colombiano se presentó con una maleta llena de dinero de dudosa procedencia y quería pilotar en Fórmula 1. A los responsables del reglamento no les pareció una buena idea y se negaron a permitirle tomar la salida debido a su falta de experiencia en competición. Para Ensign y Surer fue una bendición: en Río, el piloto de Basilea hizo la carrera de su vida, terminó cuarto y marcó la mejor vuelta. Londono fue asesinado a tiros en Colombia en 2009. Nunca se aclararon las circunstancias.



Riccardo Patrese 1978

El italiano fue culpado por los demás pilotos del accidente de la salida en Monza, en el que Ronnie Peterson sufrió fracturas en las piernas. El sueco sucumbió a una embolia gorda la noche siguiente. Los pilotos presionaron tanto a Patrese que la asociación automovilística le prohibió participar en el GP de Estados Unidos.



Hans Heyer 1977

Heyer no había podido clasificarse para el Gran Premio de Alemania. Se habían entrenado 30 pilotos, 24 podían tomar la salida, pero Heyer sólo se había clasificado 27º en el ATS-Penske. Eso no impidió que el astuto Hans pusiera en marcha un audaz plan: "Coloqué mi coche en una posición estratégicamente favorable y esperé. Las chicas de la parrilla eran entonces pilotos de karts y conocía bien a la mayoría de ellas. Les dije: chicas, cuando volváis de la parrilla de salida, poneos alrededor de mi coche y dejadme intimidad".



Dicho y hecho: la parrilla se puso en marcha y, poco después, entre los aplausos de los aficionados, ¡un tercer piloto alemán salió a la pista tras Hans Stuck en el Brabham-Alfa y Jochen Mass en el McLaren-Ford! Los organizadores de la carrera se quedaron tan atónitos que tardaron un rato en darse cuenta de que estaba conduciendo alguien que no debía hacerlo. Incluso antes de que se desplegara la bandera negra, el Penske salió rodando: fallo en la caja de cambios. Hans Heyer fue expulsado del GP por la organización automovilística. Esto no molestó mucho al granuja, ya que de todos modos no estaba prevista ninguna otra salida en Fórmula 1.



Otto Stuppacher y Karl Oppitzhauser en 1976

A los dos austriacos no se les permitió entrenar en el Österreichring. Stuppacher incluso inició una petición entre los demás pilotos, pero los organizadores se mantuvieron firmes: demasiada poca experiencia. El piloto privado tuvo entonces mala suerte con su Tyrrell. A Stuppacher se le permitió conducir en Monza, pero era demasiado lento. Así que abandonó antes de la carrera. Después de la calificación, supuestamente se encontró combustible ilegal en los coches de Hunt, Mass y Watson, por lo que Stuppacher habría ascendido a la 26ª posición, ¡lo que le permitía tomar la salida! Por desgracia, ya no estaba en Monza en ese momento.



Lella Lombardi 1976

La italiana se quedó de repente sin coche porque a Loris Kessel de Ticino le confiscaron su RAM-Brabham. El motivo fue una disputa entre la suiza y el jefe del equipo RAM, John Macdonald, por el dinero del patrocinio de Tissot.



Ken Richardson 1951

Richardson fue el piloto de pruebas del fantástico V16 de carreras de BRM, lo que equivalía a domar a un león. Quería debutar en Monza. Con el 10º puesto en la parrilla, no pintaba tan mal. Hasta que los italianos se dieron cuenta de que Richardson no tenía la licencia necesaria para competir. Le prohibieron correr y nunca más volvió a participar en una carrera del campeonato del mundo.