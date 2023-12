Les fautifs de la Formule 1 : 16 pilotes de GP suspendus

Dans un ordre aléatoire, nous répondons aux questions de nos lecteurs sous la forme de "SPEEDWEEKipedia". Cette fois-ci, Peter-Paul Kreis de Leibstadt aimerait savoir : "Récemment, vous avez parlé des personnes qui auront un casier judiciaire lors de la saison GP 2024. Je me souviens qu'il y a dix ans environ, le Français Romain Grosjean avait été interdit de départ pour la course suivante en raison d'un accident en Belgique. Pouvez-vous montrer une fois qui d'autre a dû être suspendu" ?

Le lecteur Kreis a raison : cela fait plus de onze ans qu'une telle suspension n'a pas eu lieu. Dans l'article ici, vous trouverez l'état actuel des points de pénalité. Aucun pilote n'est actuellement gravement menacé. Mais plus de pilotes que prévu ont été empêchés de participer à un Grand Prix - pour des raisons étonnamment diverses. En voici une petite sélection.

Romain Grosjean en 2012

En Belgique 2012, Romain Grosjean est parti comme si le drapeau à damier était déjà montré après quelques centaines de mètres. Il a éliminé les champions du monde Lewis Hamilton et Fernando Alonso, Sergio Pérez a lui aussi été sorti de la course et la Lotus de Grosjean a frôlé de très près le casque d'Alonso, alors star de Ferrari. Ce sont des accidents aussi épouvantables que celui-ci qui ont conduit la FIA à réfléchir à l'introduction d'une protection de la tête. Nous l'avons depuis 2018, il s'appelle Halo (auréole). Grosjean a dû regarder la course de Monza qui a suivi la Belgique.

Yuji Ide en 2006

S'est fait remarquer lors des premières courses du championnat du monde de la saison 2006 par une conduite irrégulière. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le crash entre Ide et le pilote Minardi Christijan Albers, dont la voiture s'est retournée à Imola. Après de nombreuses plaintes d'autres pilotes, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a retiré la super-licence au Japonais.



Jenson Button et Takuma Sato en 2005

A Imola, les deux voitures de course BAR-Honda étaient en sous-poids, l'Anglais et le Japonais ont dû regarder les deux courses suivantes à Monaco et en Espagne en guise de punition. Particulièrement amer : le sponsor principal de BAR, British American Tobacco, avait invité des centaines de personnes au GP de prestige de Monte-Carlo - qui n'ont pu voir aucune de leurs voitures.



Michael Schumacher en 1994

Lors du tour de piste du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Schumi a dépassé deux fois son rival historique Damon Hill. Il a écopé d'une pénalité de stop-and-go. Plus tard, il l'a certes purgée, mais a fait faire le plein de sa voiture juste avant de purger sa peine. C'est encore interdit aujourd'hui. Le pilote Benetton a ignoré pendant des tours le drapeau noir qui devait l'exclure de la course. Il a alors été suspendu par la FIA pour les Grands Prix de Monza et d'Estoril.



Mika Häkkinen 1994

A provoqué un carambolage après le départ du GP d'Allemagne à Hockenheim et a dû regarder la course en Hongrie.



Eddie Irvine 1994

Il s'est passé beaucoup de choses durant la saison 1994, n'est-ce pas ? Le pilote Jordan Irvine a été considéré comme le déclencheur d'un crash avec Jos Verstappen, Eric Bernard et Martin Brundle à Interlagos, au cours duquel la voiture du Néerlandais s'est retournée. Irvine a été suspendu pour les courses au Japon, en Italie et à Monaco.



Nigel Mansell en 1989

Le pilote Ferrari de l'époque a dépassé sa marque lors de son arrêt au stand, a enclenché la marche arrière et a reculé. Aujourd'hui encore, cela ne se fait pas. Après qu'"il leone" eut repris la piste, un drapeau noir lui fut présenté. Ce qui n'a pas empêché l'Anglais de dégager rapidement la star de McLaren Ayrton Senna de la piste. Mansell a donc dû regarder à Jerez. Nigel était tellement en colère qu'il a menacé de démissionner.



Emilio de Villota en 1981

Afin de stimuler l'intérêt pour leur course de Jarama en dehors de Madrid, les organisateurs du GP d'Espagne voulaient faire courir le Madrilène Emilio de Villota. Mais entre-temps, l'accord Concorde était entré en vigueur, la première version de la constitution de la Formule 1 qui régit les relations sportives et économiques au sein du triangle formé par la fédération, les écuries et la direction de la Formule 1. Et celui-ci prévoyait : plus de départ pour les pilotes privés. Pas de chance pour de Villota.



Ricardo Londono en 1981

Selon Marc Surer, le Colombien s'est présenté avec une valise pleine d'argent d'origine douteuse et a voulu courir en Formule 1. Les régulateurs n'ont pas trouvé l'idée très bonne et lui ont refusé le départ, faute d'expérience en course. Pour Ensign et Surer, ce fut une bénédiction - à Rio, le Bâlois a fait la course de sa vie, terminant quatrième et réalisant le meilleur tour en course. Londono a été abattu en Colombie en 2009. Les circonstances n'ont jamais été élucidées.



Riccardo Patrese 1978

L'Italien a été tenu pour responsable par les autres pilotes du crash de départ de Monza, au cours duquel Ronnie Peterson s'est fracturé la jambe. Le Suédois a succombé à une embolie graisseuse la nuit suivante. Les pilotes ont fait pression jusqu'à ce que la fédération automobile interdise à Patrese de participer au GP des États-Unis.



Hans Heyer en 1977

Heyer n'avait pas réussi à se qualifier pour le Grand Prix d'Allemagne. Trente pilotes s'étaient entraînés, vingt-quatre étaient autorisés à prendre le départ, mais Heyer n'avait terminé que 27e des qualifications au volant de l'ATS-Penske. Cela n'a pas empêché le malin Hans de mettre en place un plan audacieux : "J'ai placé ma voiture à un endroit stratégique et je l'ai entretenue. Les grid girls étaient alors des pilotes de karting et je connaissais bien la plupart d'entre elles. J'ai dit - les filles, quand vous revenez de la grille de départ, placez-vous autour de ma voiture et protégez-moi de la vue".



Aussitôt dit, aussitôt fait : le peloton s'est mis en route et peu après - sous les huées des fans - un troisième pilote allemand s'est engagé sur la piste, après Hans Stuck dans la Brabham-Alfa et Jochen Mass dans la McLaren-Ford ! La direction de la course était tellement stupéfaite qu'il lui a fallu un certain temps avant de se rendre compte que quelqu'un qui ne devait pas rouler était en train de le faire. Avant même que le drapeau noir ne soit déployé, la Penske est sortie de la piste - panne de boîte de vitesses. Plus tard, Hans Heyer s'est vu infliger une suspension de GP par la fédération automobile. Cela n'a guère dérangé le coquin, car il n'était de toute façon pas prévu qu'il prenne d'autres départs en Formule 1.



Otto Stuppacher et Karl Oppitzhauser en 1976

Les deux Autrichiens n'ont pas été autorisés à s'entraîner sur l'Österreichring. Stuppacher a même lancé une campagne de signatures parmi les autres pilotes, mais l'organisateur est resté ferme - trop peu d'expérience. Le pilote privé a ensuite joué de malchance avec sa Tyrrell. A Monza, Stuppacher a effectivement pu rouler, mais il était trop lent. Il est donc parti avant la course. Après les qualifications, on a soi-disant trouvé de l'essence illégale dans les voitures de Hunt, Mass et Watson, Stuppacher aurait donc été promu à la 26e place autorisée à prendre le départ ! Malheureusement, il n'était plus à Monza à ce moment-là.



Lella Lombardi 1976

L'Italienne s'est retrouvée sans voiture parce que le Tessinois Loris Kessel a fait saisir sa RAM-Brabham. La raison en était une dispute entre le Suisse et le chef de l'équipe RAM John Macdonald au sujet de l'argent du sponsoring de Tissot.



Ken Richardson en 1951

Richardson était pilote d'essai de la superbe voiture de course V16 de BRM, ce qui revenait à dompter un lion. Il voulait faire ses débuts en course à Monza. Avec une 10e place sur la grille de départ, cela n'avait pas l'air trop mal. Jusqu'à ce que les Italiens se rendent compte que Richardson ne possédait pas la licence de course nécessaire. Il a été suspendu et ne s'est plus jamais présenté à une course de championnat du monde.