I trasgressori della Formula 1: 16 piloti del GP che sono stati banditi

Rispondiamo alle domande dei nostri lettori sotto forma di "SPEEDWEEKipedia" in ordine casuale. Questa volta, Peter-Paul Kreis di Leibstadt vuole sapere: "Recentemente avete riferito chi inizierà la stagione 2024 del GP con la fedina penale sporca. Ricordo che una decina di anni fa il francese Romain Grosjean fu bandito dalla gara successiva a causa di un incidente in Belgio. Può indicarmi chi altro ha dovuto essere bandito?".

Il lettore Kreis ha ragione: non c'è stato un divieto del genere da più di undici anni. Lo stato attuale dei punti di penalizzazione è riportato qui. Nessun automobilista è attualmente in grave pericolo. Ma sono più numerosi del previsto i piloti a cui è stato impedito di partecipare a un Gran Premio, per motivi sorprendentemente diversi. Ecco una piccola selezione.

Romain Grosjean 2012

In Belgio, nel 2012, Romain Grosjean è partito come se la bandiera a scacchi venisse esposta dopo poche centinaia di metri. Ha eliminato i campioni del mondo Lewis Hamilton e Fernando Alonso, anche Sergio Pérez è stato messo fuori gara e la Lotus di Grosjean è arrivata a un soffio dal casco dell'allora stella della Ferrari Alonso. Incidenti così gravi hanno portato la FIA a prendere in considerazione l'introduzione di protezioni per la testa. Dal 2018 esiste questa protezione, che si chiama Halo (aureola). Grosjean ha dovuto assistere alla gara di Monza dopo il Belgio.

Yuji Ide 2006

Ha attirato l'attenzione nelle prime gare della stagione 2006 per il suo stile di guida incostante. L'incidente tra Ide e il pilota della Minardi Christijan Albers, la cui auto si è ribaltata a Imola, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo numerose lamentele da parte di altri piloti, la FIA ha ritirato la superlicenza al pilota giapponese.



Jenson Button e Takuma Sato nel 2005

A Imola, i due piloti BAR Honda erano risultati sottopeso e l'inglese e il giapponese dovettero assistere alle due gare successive a Monaco e in Spagna come punizione. Particolarmente amaro: lo sponsor principale della BAR, British American Tobacco, aveva invitato centinaia di ospiti al prestigioso GP di Monte Carlo, che non hanno potuto vedere nessuna delle loro auto.



Michael Schumacher nel 1994

Durante il giro di parata del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, Schumi superò due volte il suo acerrimo rivale Damon Hill. Per questo motivo ricevette una penalità di stop-and-go. In seguito scontò la penalità, ma fece rifornimento alla sua auto immediatamente prima di scontarla. Questa pratica è ancora oggi illegale. Il pilota della Benetton ignorò per diversi giri la successiva bandiera nera, con la quale sarebbe stato eliminato dalla gara. Di conseguenza, la FIA lo bandì dai Gran Premi di Monza ed Estoril.



Mika Häkkinen 1994

Causa un tamponamento dopo la partenza del GP di Germania a Hockenheim e deve restare a guardare in Ungheria.



Eddie Irvine 1994

Nella stagione 1994 ne sono successe di tutti i colori, non è vero? Il pilota della Jordan Irvine fu la causa di un incidente che coinvolse Jos Verstappen, Eric Bernard e Martin Brundle a Interlagos, nel quale l'auto dell'olandese si ribaltò. Irvine è stato bandito dalle gare in Giappone, Italia e Monaco.



Nigel Mansell 1989

L'allora pilota della Ferrari superò il suo marcatore al pit stop, inserì la retromarcia e fece marcia indietro. Questo è ancora oggi un divieto. Dopo che "il leone" rientrò in pista, gli fu esposta la bandiera nera. Ciò non impedì all'inglese di eliminare rapidamente dalla pista la star della McLaren Ayrton Senna. Di conseguenza, Mansell dovette assistere a Jerez. Nigel era così arrabbiato che minacciò di ritirarsi.



Emilio de Villota nel 1981

Per aumentare l'interesse per la gara di Jarama, fuori Madrid, gli organizzatori del GP di Spagna volevano che partecipasse il madrileno Emilio de Villota. Tuttavia, nel frattempo era entrato in vigore il cosiddetto Accordo Concorde, la prima versione dello statuto della Formula 1, che regola i rapporti sportivi ed economici nel triangolo tra l'associazione, le scuderie e la dirigenza della Formula 1. Il testo prevedeva che non ci fossero più partenze in gara. E stabiliva: niente più partenze per i piloti privati. Una sfortuna per de Villota.



Ricardo Londono 1981

Secondo Marc Surer, il colombiano si presentò con una valigia piena di soldi di dubbia provenienza e voleva guidare in Formula 1. I funzionari del regolamento non lo ritennero tale. I responsabili del regolamento non pensarono che fosse un'idea particolarmente buona e gli negarono il permesso di partire a causa della sua mancanza di esperienza nelle corse. Per Ensign e Surer fu una benedizione: a Rio, l'uomo di Basilea fece la gara della sua vita, arrivando quarto e facendo segnare il miglior giro di gara. Londono è stato ucciso in Colombia nel 2009. Le circostanze non sono mai state chiarite.



Riccardo Patrese 1978

L'italiano fu incolpato dagli altri piloti per l'incidente alla partenza a Monza, in cui Ronnie Peterson riportò la rottura delle gambe. Lo svedese morì per un'embolia grassa la notte successiva. I piloti fecero così tanta pressione su Patrese che l'associazione automobilistica lo bandì dal GP degli Stati Uniti.



Hans Heyer 1977

Heyer non era riuscito a qualificarsi per il Gran Premio di Germania. 30 piloti si erano allenati, 24 erano idonei a partire, ma Heyer si era qualificato solo 27° con la ATS-Penske. Questo non impedì all'astuto Hans di mettere a punto un piano audace: "Ho piazzato la mia auto in una posizione strategicamente favorevole e ho aspettato. Le ragazze della griglia erano all'epoca piloti di go-kart e conoscevo bene la maggior parte di loro. Ho detto: "Ragazze, quando tornate dalla griglia di partenza, mettetevi intorno alla mia macchina e datemi un po' di privacy".



Detto fatto: lo schieramento partì e poco dopo - tra gli applausi dei tifosi - un terzo pilota tedesco entrò in pista dopo Hans Stuck con la Brabham-Alfa e Jochen Mass con la McLaren-Ford! Gli organizzatori della gara rimasero talmente sbalorditi che ci volle un po' di tempo prima che si rendessero conto che stava guidando qualcuno che non avrebbe dovuto farlo. Prima ancora che venisse sventolata la bandiera nera, la Penske si ritirò: guasto al cambio. Hans Heyer fu poi bandito dal GP dall'organizzazione automobilistica. La cosa non preoccupò più di tanto il furfante, visto che comunque non erano previste altre partenze in Formula 1.



Otto Stuppacher e Karl Oppitzhauser nel 1976

Ai due austriaci non fu permesso di allenarsi all'Österreichring. Stuppacher avviò persino una petizione tra gli altri piloti, ma gli organizzatori rimasero fermi: troppo poca esperienza. Il pilota privato fu poi sfortunato con la sua Tyrrell. Stuppacher fu effettivamente autorizzato a guidare a Monza, ma era troppo lento. Così se ne andò prima della gara. Dopo le qualifiche, nelle auto di Hunt, Mass e Watson sarebbe stato trovato del carburante illegale, per cui Stuppacher sarebbe salito al 26° posto, quindi idoneo alla partenza! Purtroppo, all'epoca non era più a Monza.



Lella Lombardi 1976

L'italiana si trovò improvvisamente senza auto perché al ticinese Loris Kessel fu confiscata la sua RAM-Brabham. Il motivo era una disputa tra lo svizzero e il boss del team RAM John Macdonald per i soldi della sponsorizzazione da parte di Tissot.



Ken Richardson 1951

Richardson era il collaudatore del fantastico V16 della BRM, il che equivaleva a domare un leone. Voleva fare il suo debutto nelle corse a Monza. Con il 10° posto in griglia, non sembrava male. Finché gli italiani non si accorsero che Richardson non aveva la necessaria licenza di corsa. Fu bandito e non partecipò mai più a una gara del campionato mondiale.