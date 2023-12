Infractores da Fórmula 1: 16 pilotos de GP que foram banidos

Respondemos às perguntas dos nossos leitores sob a forma de "SPEEDWEEKipedia" por ordem aleatória. Desta vez, Peter-Paul Kreis, de Leibstadt, quer saber: "Recentemente, falaram sobre quem vai começar a época do GP de 2024 com um registo criminal. Lembro-me que, há cerca de dez anos, o francês Romain Grosjean foi banido da corrida seguinte devido a um acidente na Bélgica. Pode mostrar-me quem mais teve de ser banido?

O leitor Kreis tem razão: há mais de onze anos que não se regista uma proibição deste tipo. Pode encontrar o estado atual dos pontos de penalização na história aqui. Nenhum condutor se encontra atualmente em perigo agudo. Mas mais pilotos do que o esperado foram impedidos de participar num Grande Prémio - por razões surpreendentemente diferentes. Aqui está uma pequena seleção.

Romain Grosjean 2012

Na Bélgica, em 2012, Romain Grosjean arrancou como se a bandeira axadrezada fosse aparecer ao fim de apenas algumas centenas de metros. Ultrapassou os campeões do mundo Lewis Hamilton e Fernando Alonso, Sergio Pérez também foi retirado da corrida e o Lotus de Grosjean ficou à distância de um fio de cabelo do capacete da então estrela da Ferrari, Alonso. Acidentes arrepiantes como este levaram a FIA a considerar a introdução de proteção para a cabeça. Desde 2018 que temos esta proteção, que se chama Halo (auréola). Grosjean teve de assistir à corrida de Monza depois da Bélgica.

Yuji Ide 2006

Chamou a atenção nas primeiras corridas da época de 2006 devido ao seu estilo de condução inconsistente. O acidente entre Ide e o piloto da Minardi Christijan Albers, cujo carro capotou em Imola, foi a gota de água. Após inúmeras queixas de outros pilotos, a FIA retirou a superlicença ao piloto japonês.



Jenson Button e Takuma Sato em 2005

Em Imola, os dois pilotos da BAR Honda estavam com peso a menos, e o inglês e o japonês tiveram de assistir às duas corridas seguintes, no Mónaco e em Espanha, como castigo. Particularmente amargo: o principal patrocinador da BAR, a British American Tobacco, tinha convidado centenas de pessoas para o prestigiado GP de Monte Carlo - que não chegaram a ver nenhum dos seus carros.



Michael Schumacher em 1994

Durante a volta de apresentação do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, Schumi ultrapassou duas vezes o seu arquirrival Damon Hill. Recebeu uma penalização de stop-and-go por este facto. Mais tarde, cumpriu a penalização, mas reabasteceu o carro imediatamente antes de a cumprir. Isto ainda hoje é ilegal. O piloto da Benetton ignorou a bandeira preta que se seguiu, com a qual seria retirado da corrida, durante várias voltas. Como resultado, foi banido dos Grandes Prémios de Monza e Estoril pela FIA.



Mika Häkkinen 1994

Causou uma colisão após o início do GP da Alemanha em Hockenheim e teve de assistir à corrida na Hungria.



Eddie Irvine 1994

Houve muita coisa a acontecer na época de 1994, não foi? O piloto da Jordan, Irvine, foi a causa de um acidente que envolveu Jos Verstappen, Eric Bernard e Martin Brundle em Interlagos, no qual o carro do holandês capotou. Irvine foi banido das corridas no Japão, Itália e Mónaco.



Nigel Mansell 1989

O então piloto da Ferrari ultrapassou o seu marcador na paragem nas boxes, colocou o carro em marcha-atrás e recuou. Isto ainda hoje é proibido. Depois de "il leone" ter voltado à pista, foi-lhe mostrada a bandeira preta. Isso não impediu que o inglês rapidamente tirasse a estrela da McLaren Ayrton Senna da pista. Como resultado, Mansell teve que assistir em Jerez. Nigel ficou tão zangado que ameaçou retirar-se.



Emilio de Villota em 1981

Para aumentar o interesse na corrida de Jarama, fora de Madrid, os organizadores do GP de Espanha queriam que Emilio de Villota, de Madrid, participasse. No entanto, o chamado Acordo Concorde, a primeira versão da constituição da Fórmula 1, que regula as relações desportivas e económicas no triângulo entre a associação, as equipas de corrida e a direção da Fórmula 1, tinha entretanto entrado em vigor. E estipulava: nada mais de largadas para pilotos privados. Azar o de Villota.



Ricardo Londono 1981

De acordo com Marc Surer, o colombiano apareceu com uma mala cheia de dinheiro de origem duvidosa e queria pilotar na Fórmula 1. Os responsáveis pelas regras não acharam que fosse uma boa ideia e recusaram-se a permitir que ele começasse devido à sua falta de experiência em corridas. Para Ensign e Surer, isto foi uma bênção - no Rio, o homem de Basileia fez a corrida da sua vida, terminando em quarto lugar e estabelecendo a melhor volta da corrida. Londono foi morto a tiro na Colômbia em 2009. As circunstâncias nunca foram esclarecidas.



Riccardo Patrese 1978

O italiano foi responsabilizado pelos outros pilotos pelo acidente de partida em Monza, no qual Ronnie Peterson ficou com as pernas partidas. O sueco sucumbiu a uma embolia gorda na noite seguinte. Os pilotos exerceram tanta pressão sobre Patrese que a associação automóvel proibiu-o de participar no GP dos Estados Unidos.



Hans Heyer 1977

Heyer não conseguiu qualificar-se para o Grande Prémio da Alemanha. 30 pilotos tinham treinado, 24 eram elegíveis para começar, mas Heyer só se tinha qualificado em 27º lugar no ATS-Penske. Isso não impediu o inteligente Hans de ter um plano ousado: "Coloquei o meu carro numa posição estrategicamente favorável e esperei. Na altura, as raparigas da grelha eram pilotos de kart e eu conhecia bem a maioria delas. Eu disse: "Meninas, quando voltarem da grelha de partida, fiquem à volta do meu carro e dêem-me privacidade."



Mal disse, o pelotão arrancou e, pouco depois - para alegria dos adeptos - um terceiro piloto alemão entrou em pista, depois de Hans Stuck no Brabham-Alfa e Jochen Mass no McLaren-Ford! Os organizadores da corrida ficaram tão atónitos que demoraram algum tempo a perceber que estava a conduzir alguém que não era suposto estar a conduzir. Ainda antes da bandeira negra ser desfraldada, a Penske desistiu - falha na caixa de velocidades. Hans Heyer foi mais tarde banido do GP pela organização automobilística. Este facto não incomodou muito o desonesto, uma vez que não estavam previstas mais partidas de Fórmula 1.



Otto Stuppacher e Karl Oppitzhauser em 1976

Os dois austríacos não foram autorizados a treinar no Österreichring. Stuppacher chegou mesmo a lançar uma petição junto dos outros pilotos, mas os organizadores mantiveram-se firmes - demasiada pouca experiência. O piloto privado teve então azar com o seu Tyrrell. Stuppacher foi autorizado a conduzir em Monza, mas era demasiado lento. Por isso, abandonou antes da corrida. Após a qualificação, foi alegadamente encontrado combustível ilegal nos carros de Hunt, Mass e Watson, pelo que Stuppacher teria subido para o 26º lugar, o que lhe permitiria começar! Infelizmente, já não estava em Monza nessa altura.



Lella Lombardi 1976

A italiana ficou subitamente sem carro porque Loris Kessel, do Ticino, viu o seu RAM-Brabham confiscado. O motivo foi uma disputa entre o suíço e o chefe de equipa da RAM, John Macdonald, sobre o dinheiro do patrocínio da Tissot.



Ken Richardson 1951

Richardson foi o piloto de testes do fantástico V16 de corrida da BRM, o que foi equivalente a domar um leão. Ele queria estrear-se nas corridas em Monza. Com o 10º lugar na grelha, não parecia muito mau. Até que os italianos se aperceberam que Richardson não tinha a licença de corrida necessária. Foi banido e nunca mais competiu numa corrida do campeonato do mundo.