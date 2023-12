Toto Wolff (Mercedes): El punto más bajo de Hamilton como primicia

Se han disputado 44 carreras en la era turbohíbrida desde principios de 2022, y Mercedes-Benz solo ha ganado una de ellas: en Interlagos 2022 con George Russell. El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton lleva ya más de dos años sin ganar.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, echa la vista atrás a la difícil temporada 2023 y revela en un vídeo de su escudería cuál ha sido la mejor carrera para él. La elección es sorprendente.

El austriaco de 51 años dice: "Mi elección sonará un poco extraña, porque fuimos descalificados en esa carrera. Pero para mí, el Gran Premio de EE.UU. en Texas fue nuestra actuación más fuerte. Introdujimos una actualización en el coche que funcionó de inmediato. Por supuesto, nos descalificaron por la placa del suelo desgastada, pero la velocidad era real".

"En aquel momento, el coche hizo exactamente lo que esperábamos de las nuevas piezas en el túnel de viento del circuito. Por otro lado, hubo numerosos momentos en 2023 en los que teníamos grandes expectativas y las cosas no salieron como esperábamos."



"Brasil, por ejemplo, fue muy difícil. Habíamos ganado allí el año anterior y ahora no pudimos hacerlo, ni en el sprint ni en el Gran Premio."



"La noche en Abu Dhabi fue un momento positivo. Claro que podríamos decir: si acabamos segundos o terceros en la Copa de Constructores, ¿qué importa? Pero sí importa.

"Y no debemos olvidar que el segundo o tercer puesto también marca una diferencia considerable en términos de premios en metálico".



En concreto, eso significa 130 millones para Mercedes como subcampeón general o 120 millones por el tercer puesto.



Toto Wolff continuó: "No debemos olvidar que todos los empleados se benefician de un sistema de primas y reciben más dinero por el segundo puesto general que por el primero. Fue bonito ver lo contento que estaba el equipo por el segundo puesto tras la final del Campeonato del Mundo. Asegurar el segundo puesto era importante para la moral del equipo".