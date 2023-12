Toto Wolff (Mercedes) : Le point bas d'Hamilton en guise de scoop

Pour la première fois depuis plus de dix ans, Mercedes n'a pas remporté de victoire cette saison en 2023. Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, qualifie justement un point bas de la saison de Lewis Hamilton de meilleure course de Mercedes.

44 courses ont été disputées dans l'ère turbo-hybride depuis le début de l'année 2022, et Mercedes-Benz n'a pu en remporter qu'une, à Interlagos en 2022 avec George Russell. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton n'a maintenant plus gagné depuis plus de deux ans.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, revient sur la difficile saison 2023 et révèle dans une vidéo de son écurie quelle course a été la meilleure pour lui. Le choix est surprenant.

L'Autrichien de 51 ans déclare : "Mon choix va paraître un peu étrange, car nous avons été disqualifiés lors de cette course. Mais pour moi, le Grand Prix des États-Unis au Texas a été notre plus grande performance. Nous avions alors apporté une mise à jour à la voiture, qui a immédiatement fonctionné. Certes, nous avons été retirés du classement à cause de la plaque de fond poncée, mais la vitesse était réelle".

"A l'époque, la voiture a fait exactement ce que nous attendions des nouvelles pièces en soufflerie. En revanche, il y a eu de nombreux moments en 2023 où nous avions des attentes élevées et où les choses n'ont pas fonctionné comme nous l'espérions".



"Le Brésil, par exemple, a été très difficile. Nous y avions gagné l'année précédente et maintenant nous ne nous en sommes pas sortis, que ce soit en sprint ou en Grand Prix".



"La nuit d'Abu Dhabi a été un moment positif. Bien sûr, nous pourrions dire : que nous soyons deuxièmes ou troisièmes de la Coupe des constructeurs, quelle importance ? Mais cela a de l'importance.

"Et nous ne devons pas oublier que la deuxième ou la troisième place fait aussi une différence considérable en termes de prix".



Concrètement, cela signifiait : soit 130 millions pour Mercedes en tant que deuxième du classement général, soit 120 millions pour la troisième place.



Toto Wolff poursuit : "Il ne faut pas oublier que tous les collaborateurs bénéficient d'un système de bonus et reçoivent plus d'argent pour la deuxième place au classement général que pour la première. C'était beau de voir comment l'équipe se réjouissait de la deuxième place après la finale du championnat du monde. Assurer la deuxième place était important pour le moral de l'équipe".