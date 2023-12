Toto Wolff (Mercedes): Il punto più basso di Hamilton come scoop

Dall'inizio del 2022 sono state disputate 44 gare nell'era turbo ibrida e Mercedes-Benz ne ha vinta solo una, a Interlagos 2022 con George Russell. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è rimasto senza vittorie per più di due anni.

Il boss del team Mercedes Toto Wolff guarda indietro alla difficile stagione 2023 e rivela in un video della sua scuderia quale sia stata la gara migliore per lui. La scelta è sorprendente.

Il 51enne austriaco dice: "La mia scelta sembrerà un po' strana, perché siamo stati squalificati in quella gara. Ma per me il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas è stata la nostra prestazione più forte. Abbiamo apportato un aggiornamento alla vettura che ha funzionato immediatamente. Certo, siamo stati squalificati per l'abrasione del pianale, ma la velocità era reale".

"All'epoca, la vettura ha fatto esattamente quello che ci aspettavamo dalle nuove parti nella galleria del vento e in pista. D'altra parte, nel 2023 ci sono stati numerosi momenti in cui avevamo grandi aspettative e le cose non sono andate come speravamo".



"Il Brasile, ad esempio, è stato molto difficile. Avevamo vinto lì l'anno precedente e ora non siamo riusciti a farcela, né in volata né nel Gran Premio".



"La notte di Abu Dhabi è stata un momento positivo. Certo, potremmo dire: se arriviamo secondi o terzi nella Coppa Costruttori, cosa importa? Ma è così.

"E non dobbiamo dimenticare che il secondo o il terzo posto fanno una notevole differenza anche in termini di montepremi".



In termini concreti, ciò significa 130 milioni per la Mercedes come seconda classificata o 120 milioni per il terzo posto.



Toto Wolff ha continuato: "Non dobbiamo dimenticare che tutti i dipendenti beneficiano di un sistema di bonus e ricevono più soldi per il secondo posto assoluto che per il primo. È stato bello vedere quanto la squadra fosse felice del secondo posto dopo la finale del Campionato del Mondo. Assicurarsi il secondo posto è stato importante per il morale della squadra".