Toto Wolff (Mercedes): O ponto mais baixo de Hamilton

44 corridas foram realizadas na era turbo-híbrida desde o início de 2022, e a Mercedes-Benz só venceu uma delas - em Interlagos 2022 com George Russell. Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, está há mais de dois anos sem vencer.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, faz uma retrospetiva da difícil temporada de 2023 e revela num vídeo da sua equipa de corridas qual foi a melhor corrida para ele. A escolha é surpreendente.

O austríaco de 51 anos afirma: "A minha escolha vai parecer um pouco estranha, porque fomos desqualificados nessa corrida. Mas, para mim, o Grande Prémio dos EUA no Texas foi o nosso melhor desempenho. Trouxemos uma atualização para o carro que funcionou imediatamente. É claro que fomos desclassificados por causa da placa de piso desgastada, mas a velocidade era real."

"Naquela altura, o carro fez exatamente o que esperávamos das novas peças no túnel de vento da pista. Por outro lado, houve vários momentos em 2023 em que tínhamos grandes expectativas e as coisas não correram como esperávamos."



"O Brasil, por exemplo, foi muito difícil. Tínhamos vencido no ano anterior e agora não conseguíamos fazer frente, nem no sprint nem no Grande Prémio."



"A noite em Abu Dhabi foi um momento positivo. Claro que poderíamos dizer: se terminamos em segundo ou terceiro na Taça dos Construtores, o que é que isso interessa? Mas importa.

"E não nos podemos esquecer que o segundo ou terceiro lugar também faz uma diferença considerável em termos de prémios monetários."



Em termos concretos, isso significa 130 milhões para a Mercedes como vice-campeã geral ou 120 milhões para o terceiro lugar.



Toto Wolff continuou: "Não podemos esquecer que todos os empregados beneficiam de um sistema de bónus e recebem mais dinheiro pelo segundo lugar do que pelo primeiro. Foi agradável ver como a equipa estava feliz com o segundo lugar após a final do Campeonato do Mundo. Garantir o segundo lugar foi importante para o moral da equipa".