Fernando Alonso: Nuevo récord en karting

El piloto de GP más veterano ha subrayado en repetidas ocasiones que Fernando Alonso no se cansa de competir. El bicampeón del mundo dijo a sus colegas de "Fox Sports" a finales de octubre: "Me gusta la competición, me gusta ser rápido y odio perder. Así que ya ves que no es muy difícil motivarme una vez que estoy en el coche".

El 32 veces ganador de un GP de la escudería Aston Martin no sólo está motivado en el gran escenario de la Fórmula 1. El ambicioso español encuentra incluso sus propios retos durante divertidas salidas en su propio circuito de karts en Asturias, su tierra natal. Uno de ellos era batir el récord de la pista en karting, vigente desde 2017.

Alonso lo consiguió el martes con un tiempo de 56,09 segundos. Declaró orgulloso en las redes sociales: "Día de pruebas en el Circuito Museo FA con un nuevo récord de vuelta desde 2017. Parecía imposible siquiera acercarse a los tiempos del Campeonato de Europa en esta pista. Pero por fin lo he conseguido!".

La temporada 2024 de Fórmula 1 comienza con el inicio de las pruebas el 21 de febrero de 2024, dando al piloto cuarto clasificado de este año en el Campeonato del Mundo un montón de oportunidades para mejorar sus habilidades en el karting.

Calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island