Fernando Alonso : nouveau record établi en karting

Fernando Alonso est loin d'en avoir assez de la course automobile, comme l'a déjà souligné à plusieurs reprises le plus vieux pilote de GP du plateau. Le double champion du monde affirmait par exemple fin octobre chez nos confrères de "Fox Sports" : "J'aime la compétition, j'aime être rapide et je déteste perdre. Vous voyez donc qu'il n'est pas très difficile de me motiver dès que je suis dans la voiture".

Le pilote de l'équipe Aston Martin, 32 fois vainqueur de GP, n'est pas motivé que sur la grande scène de la Formule 1. L'ambitieux Espagnol trouve même ses propres défis lors d'épreuves ludiques sur son propre circuit de karting dans les Asturies, sa région natale. L'un d'entre eux consistait à battre le record du circuit en karting, établi depuis 2017.

C'est exactement ce qu'Alonso a réussi à faire mardi avec un temps au tour de 56,09 secondes. Dans les médias sociaux, il déclare fièrement : "Journée d'essai sur le Circuito Museo FA avec un nouveau record du tour depuis 2017. Il semblait impossible de s'approcher ne serait-ce que des temps du championnat européen sur ce circuit. Mais j'y suis finalement parvenu" !

La saison de Formule 1 2024 débutera avec le début des essais le 21 février 2024. D'ici là, le quatrième du championnat du monde de cette année aura encore de nombreuses occasions d'améliorer ses compétences de pilotage en karting.

