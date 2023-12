Fernando Alonso: nuovo record nel karting

Il più anziano pilota di GP in campo ha più volte sottolineato che Fernando Alonso non ne ha abbastanza delle corse. Il due volte campione del mondo ha dichiarato ai colleghi di "Fox Sports" alla fine di ottobre: "Mi piace la competizione, mi piace essere veloce e odio perdere. Quindi potete capire che non è molto difficile motivarmi una volta che sono in macchina".

Il 32 volte vincitore di un GP con il team Aston Martin non è motivato solo sul grande palcoscenico della Formula 1. L'ambizioso spagnolo trova anche la sua motivazione nella gara. L'ambizioso spagnolo trova le sue sfide anche durante le divertenti uscite sulla pista di kart del suo paese natale, le Asturie. Una di queste era battere il record della pista di karting, che resiste dal 2017.

Alonso ci è riuscito martedì con un tempo di 56,09 secondi. Ha dichiarato con orgoglio sui social media: "Giornata di test al Circuito Museo FA con un nuovo record sul giro dal 2017. Sembrava impossibile avvicinarsi ai tempi del Campionato Europeo su questa pista. Ma alla fine ce l'ho fatta!".

La stagione di Formula 1 2024 inizia con l'inizio dei test il 21 febbraio 2024, dando al quarto pilota del Campionato del Mondo di quest'anno molte opportunità per migliorare le sue abilità nel karting.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas