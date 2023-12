Fernando Alonso: Novo recorde no karting

O piloto de GP mais velho do pelotão tem sublinhado repetidamente que Fernando Alonso não está farto das corridas. O bicampeão mundial disse aos seus colegas da "Fox Sports" no final de outubro: "Gosto da competição, gosto de ser rápido e detesto perder. Por isso, podem ver que não é muito difícil motivar-me quando estou no carro".

O 32 vezes vencedor de GP da equipa Aston Martin não está apenas motivado no grande palco da Fórmula 1. O ambicioso espanhol também encontra os seus próprios desafios durante as divertidas saídas na sua própria pista de karting no seu país natal, as Astúrias. Um deles era bater o recorde da pista de karting, que se mantém desde 2017.

Alonso conseguiu-o na terça-feira com uma volta de 56,09 segundos. O piloto declarou orgulhosamente nas redes sociais: "Dia de testes no Circuito Museo FA com um novo recorde de volta desde 2017. Parecia impossível aproximar-me dos tempos do Campeonato da Europa nesta pista. Mas finalmente consegui!"

A época de Fórmula 1 de 2024 começa com o início dos testes a 21 de fevereiro de 2024, dando ao quarto classificado do Campeonato do Mundo deste ano muitas oportunidades para melhorar as suas capacidades no karting.

Planeamento do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas