Mercedes et Ferrari : la relève dans la même équipe de F2

Dès le mois d'octobre, l'équipe Prema Racing a confirmé son intention d'envoyer Andrea Kimi Antonelli à la chasse aux points dans la série de Formule 2 en 2024. Le jeune homme de 17 ans originaire de Bologne fait partie du cadre junior de Mercedes depuis 2019 et accède à la plus haute catégorie de jeunes après avoir remporté le classement général du Formula Regional Middle East Championship et du Formula Regional European Championship.

Le chef d'équipe René Rosin connaît déjà l'Italien pour avoir travaillé avec lui dans les petites séries de Formule 1. Il a déclaré à propos d'Antonelli : "Nous connaissons bien Kimi et nous sommes très fiers de ce qu'il a accompli au cours de ses deux premières années en Formule. Kimi est un pilote de course doué et un grand joueur d'équipe, nous sommes donc impatients de voir ce qui va se passer et nous nous focalisons sur le fait de rendre sa montée en Formule 2 aussi douce que possible".

Et Antonelli lui-même a souligné : "Je suis très heureux de cette opportunité. Passer de la Formula Regional à la Formula 2 sera un pas de géant et je suis conscient que ce sera un grand défi, car le niveau est très élevé en Formula 1. Nous allons concourir dans une voiture qui est nouvelle pour tout le monde, mais je m'attends quand même à ce que ce soit dur. Je ne veux pas créer d'attentes, je préfère me concentrer sur le fait d'apprendre autant que possible et, comme toujours, de m'amuser et de faire du bon travail. Je suis également heureux de rester chez Prema, car cette équipe est ma deuxième famille".

Son coéquipier chez Prema est le junior Ferrari Oliver Bearman, qui a pu acquérir cette année ses premiers kilomètres d'expérience en Formule 1 en effectuant des entraînements et des essais pour l'équipe Haas et qui a laissé une bonne impression. Cette année, Bearman a terminé sa saison de rookie avec Prema Racing en Formule 2 à la sixième place du classement général, avec quatre victoires. "Je suis impatient de poursuivre notre collaboration", a déclaré le jeune Britannique de 18 ans.

"C'est formidable qu'Ollie soit avec nous pour une année supplémentaire, car jusqu'à présent, il a passé un excellent moment avec nous. La manière dont il s'est adapté, amélioré et développé est remarquable et nous sommes impatients de poursuivre ce processus. Nous sommes également convaincus que l'expérience qu'il a acquise cette année l'aidera, lui et l'équipe, à s'adapter à la nouvelle voiture", a résumé Rosin.