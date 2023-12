Mercedes e Ferrari: nuova linfa nello stesso team di F2

L'anno prossimo, due promesse della Formula 1, il giovane Andrea Kimi Antonelli della Mercedes e il talento della Ferrari Oliver Bearman, gareggeranno in Formula 2 per il Prema Racing Team.

A ottobre, il Prema Racing Team ha confermato l'intenzione di mandare Andrea Kimi Antonelli a caccia di punti nella Formula 2 nel 2024. Il 17enne bolognese fa parte della squadra junior della Mercedes dal 2019 ed è stato promosso alla classe junior più alta in seguito alle vittorie complessive nel Formula Regional Middle East Championship e nel Formula Regional European Championship.

Il team principal René Rosin conosce già l'italiano per aver lavorato con lui nelle serie minori di formula. Ha detto di Antonelli: "Conosciamo bene Kimi e siamo molto orgogliosi dei risultati che ha ottenuto nei suoi primi due anni in una vettura di formula. Kimi è un pilota di talento e un grande giocatore di squadra, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa succederà e ci stiamo concentrando per rendere il suo passaggio alla Formula 2 il più agevole possibile".

Lo stesso Antonelli ha sottolineato: "Sono molto felice di questa opportunità. Passare dalla Formula 1 alla Formula 2 sarà un passo enorme e mi rendo conto che sarà una grande sfida perché il livello della Formula 1 è molto alto. Gareggeremo con una vettura nuova per tutti, ma mi aspetto comunque che sia dura. Non voglio crearmi aspettative, ma piuttosto concentrarmi sull'imparare il più possibile e, come sempre, divertirmi e fare un buon lavoro. Sono anche felice di rimanere con la Prema, perché questa squadra è la mia seconda famiglia".

Il suo compagno di squadra alla Prema è il giovane pilota Ferrari Oliver Bearman, che quest'anno ha fatto i suoi primi chilometri di esperienza in Formula 1 allenandosi e facendo test per il team Haas e facendo una buona impressione. Bearman ha concluso la sua stagione da esordiente con Prema Racing in Formula 2 quest'anno al sesto posto assoluto con quattro vittorie. "Non vedo l'ora di continuare la collaborazione", ha dichiarato il 18enne britannico.

"È fantastico che Ollie sia con noi per un altro anno, perché finora si è trovato benissimo con noi. Il modo in cui si è adattato, migliorato e sviluppato è notevole e non vediamo l'ora di continuare questo processo. Siamo anche convinti che l'esperienza acquisita quest'anno aiuterà lui e la squadra ad adattarsi alla nuova vettura", ha riassunto Rosin.