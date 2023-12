Mercedes e Ferrari: sangue novo na mesma equipa de F2

Em outubro, a Prema Racing Team confirmou a sua intenção de enviar Andrea Kimi Antonelli em busca de pontos na Fórmula 2 em 2024. O jovem de 17 anos de Bolonha é membro da equipa júnior da Mercedes desde 2019 e foi promovido à classe júnior mais alta após as vitórias gerais no Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente e no Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

O Diretor da Equipa, René Rosin, já conhece o italiano por ter trabalhado com ele nas séries de corridas de fórmula mais pequenas. Ele disse sobre Antonelli: "Conhecemos bem Kimi e estamos muito orgulhosos do que ele conseguiu nos seus primeiros dois anos num carro de fórmula. Kimi é um piloto talentoso e um grande jogador de equipa, por isso estamos ansiosos pelo que está para vir e estamos concentrados em tornar a sua passagem para a Fórmula 2 o mais suave possível".

O próprio Antonelli sublinhou: "Estou muito feliz com esta oportunidade. Passar da Fórmula Regional para a Fórmula 2 será um passo enorme e sei que será um grande desafio porque o nível na Fórmula 1 é muito elevado. Vamos competir num carro que é novo para todos, mas espero que seja difícil. Não quero criar quaisquer expectativas, mas sim concentrar-me em aprender o máximo possível e, como sempre, divertir-me e fazer um bom trabalho. Também estou contente por ficar com a Prema, porque esta equipa é a minha segunda família."

O seu companheiro de equipa na Prema é o júnior da Ferrari Oliver Bearman, que ganhou os seus primeiros quilómetros de experiência na Fórmula 1 este ano através de treinos e testes para a equipa Haas e deixou uma boa impressão. Bearman terminou a sua época de estreia com a Prema Racing na Fórmula 2 este ano em sexto lugar na geral, com quatro vitórias. "Estou ansioso para continuar a parceria", disse o britânico de 18 anos.

"É ótimo que o Ollie esteja connosco por mais um ano, porque ele tem passado um bom tempo connosco até agora. A forma como ele se adaptou, melhorou e se desenvolveu é notável e estamos ansiosos para dar continuidade a esse processo. Estamos também convencidos de que a experiência que ele adquiriu este ano o ajudará a ele e à equipa a adaptarem-se ao novo carro", resumiu Rosin.