Jody Scheckter: Grandes elogios para Max Verstappen

Max Verstappen ha puesto el listón muy alto esta temporada. El veloz holandés del equipo Red Bull Racing ha defendido su título por segunda vez consecutiva, ganando 19 de los 22 Grandes Premios en su camino hacia una tercera corona mundial y terminando otras dos carreras el domingo en segundo lugar.

Solo tuvo que conformarse con el quinto puesto en Singapur. El historial de sprint de Verstappen este año también es impresionante. Aunque no es un fanático de las minicarreras de los sábados, ha conseguido batir al resto en cuatro ocasiones. En Bakú terminó tercero en el sprint, en Qatar cruzó la línea de meta en segundo lugar detrás del novato de McLaren Oscar Piastri.

El gran rendimiento de este piloto de 26 años recuerda a muchos expertos y jefes de equipo a los realmente grandes de este deporte. El propio Verstappen no piensa mucho en las comparaciones con las estrellas de épocas pasadas de la Fórmula 1. Sin embargo, muchos observadores están convencidos de que estamos presenciando a uno de los mejores pilotos de GP de todos los tiempos.

Jody Scheckter también se muestra entusiasmado con Verstappen, sobre quien dijo a sus colegas de la "Gazzetta dello Sport": "Es mejor que cualquiera que haya pilotado en Fórmula 1 en mi época. La diferencia es que mucha gente dice que entonces, los hombres de verdad arriesgaban su vida en la Fórmula 1. Los coches se averiaban a menudo, no los Ferrari, sino los Tyrrell, por ejemplo, y sólo más tarde me di cuenta de que había tenido suerte. Mi mayor éxito fue que seguí vivo, ni siquiera fui en helicóptero al hospital".

"Al principio era un poco imprudente, como todos los que son jóvenes. Intentas demostrar talento y coraje. Max también lo hacía, y no me gustaba cómo pilotaba al principio de su carrera porque no mostraba respeto a los demás pilotos. Luego también se dio cuenta de que no se ganan carreras, y mucho menos campeonatos del mundo, si se provocan accidentes y colisiones", añadió el campeón del mundo de 1979.