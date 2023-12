Jody Scheckter : Un grand bravo à Max Verstappen

Avec la saison de cette année, Max Verstappen a placé la barre très haut. Le rapide Néerlandais de l'équipe Red Bull Racing a défendu son titre pour la deuxième fois consécutive et, sur la voie de sa troisième couronne mondiale, a remporté 19 des 22 Grands Prix et a terminé deux autres courses à la deuxième place le dimanche.

Il n'a dû se contenter que de la cinquième place à Singapour. Le bilan de Verstappen en matière de sprint est également remarquable cette année. Bien qu'il ne soit pas un fan des mini-courses du samedi, il a réussi à s'imposer quatre fois face au reste du peloton. A Bakou, il a terminé troisième au sprint et au Qatar, il a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position derrière la recrue McLaren Oscar Piastri.

La forte performance du jeune homme de 26 ans rappelle à de nombreux experts et chefs d'équipe les plus grands noms du sport. Verstappen lui-même n'apprécie guère les comparaisons avec les stars des époques passées de la Formule 1. Pourtant, pour de nombreux observateurs, une chose est sûre : nous vivons actuellement l'un des meilleurs pilotes de GP de tous les temps.

Jody Scheckter est lui aussi enthousiasmé par Verstappen, à propos duquel il a déclaré à nos confrères de la Gazzetta dello Sport : "Il est meilleur que tous ceux qui ont couru en Formule 1 à mon époque. La différence, c'est que beaucoup de gens disent qu'à l'époque, il y avait de vrais hommes en compétition, qui risquaient leur vie en Formule 1. Les voitures tombaient souvent en panne, pas la Ferrari, mais la Tyrrell par exemple, et je n'ai réalisé que plus tard que j'avais de la chance. Ma plus grande réussite a été d'être resté en vie, je n'ai même pas pris l'hélicoptère pour aller à l'hôpital".

"Au début, j'étais un peu imprudent, comme tout le monde quand on est jeune. On essaie de faire preuve de talent et de courage. Max l'a fait aussi, et je n'aimais pas la façon dont il conduisait au début de sa carrière, parce qu'il ne respectait pas les autres pilotes. Puis il a compris que ce n'est pas en provoquant des accidents et des collisions que l'on gagne des courses et encore moins des championnats du monde", a ajouté le champion du monde 1979.