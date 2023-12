Jody Scheckter: grandi elogi per Max Verstappen

Max Verstappen ha puntato molto in alto in questa stagione. Il veloce olandese del Red Bull Racing Team ha difeso il suo titolo per la seconda volta consecutiva, vincendo 19 dei 22 Gran Premi disputati e conquistando la terza corona iridata e concludendo altre due gare domenica al secondo posto.

A Singapore si è dovuto accontentare solo del quinto posto. Anche il record di Verstappen in volata quest'anno è impressionante. Sebbene non sia un fan delle mini gare del sabato, è riuscito a battere il resto dello schieramento per quattro volte. A Baku è arrivato terzo in volata, mentre in Qatar ha tagliato il traguardo in seconda posizione dietro al debuttante della McLaren Oscar Piastri.

Le ottime prestazioni del ventiseienne ricordano a molti esperti e capi squadra i veri grandi nomi di questo sport. Lo stesso Verstappen non crede molto ai paragoni con le stelle della Formula 1 del passato. Tuttavia, molti osservatori sono convinti che stiamo assistendo a uno dei migliori piloti di GP di tutti i tempi.

Anche Jody Scheckter è entusiasta di Verstappen, di cui ha parlato ai colleghi della "Gazzetta dello Sport": "È migliore di chiunque abbia guidato in Formula 1 nella mia epoca. La differenza è che molti dicono che allora, in Formula 1, uomini veri rischiavano la vita. Le macchine si rompevano spesso, non le Ferrari, ma le Tyrrell, per esempio, e ho capito solo dopo di essere stato fortunato. Il mio più grande successo è stato quello di essere rimasto vivo, non ero nemmeno sull'elicottero per l'ospedale".

"All'inizio ero un po' spericolato, come tutti i giovani. Si cerca di mostrare talento e coraggio. Anche Max lo faceva, e non mi piaceva il suo modo di correre all'inizio della carriera, perché non portava rispetto agli altri piloti. Poi ha capito che non si vincono gare, e tanto meno campionati del mondo, se si causano incidenti e collisioni", ha aggiunto il campione del mondo 1979.