Jody Scheckter: Grandes elogios a Max Verstappen

É difícil comparar as actuais estrelas da Fórmula 1 com as lendas do GP de épocas anteriores. No entanto, Jody Scheckter está convencido: Max Verstappen também teria sido o melhor no seu tempo.

Max Verstappen colocou a fasquia muito alta esta época. O veloz holandês da Red Bull Racing Team defendeu o seu título pela segunda vez consecutiva, vencendo 19 dos 22 Grandes Prémios a caminho do terceiro título mundial e terminando mais duas corridas no domingo em segundo lugar.

Em Singapura, teve de se contentar com o quinto lugar. O registo de sprint de Verstappen este ano também é impressionante. Apesar de não ser um fã das mini-corridas de sábado, conseguiu bater o resto do pelotão quatro vezes. Em Baku, terminou em terceiro no sprint e, no Qatar, cruzou a linha de chegada em segundo lugar, atrás do estreante da McLaren, Oscar Piastri.

O forte desempenho do jovem de 26 anos faz lembrar a muitos especialistas e chefes de equipa os verdadeiros grandes nomes do desporto. O próprio Verstappen não dá muita importância a comparações com as estrelas de épocas passadas da Fórmula 1. No entanto, muitos observadores estão convencidos de que estamos a assistir a um dos melhores pilotos de GP de todos os tempos.

Jody Scheckter também está entusiasmado com Verstappen, sobre quem disse aos seus colegas da "Gazzetta dello Sport": "Ele é melhor do que qualquer um que tenha pilotado na Fórmula 1 na minha época. A diferença é que muitas pessoas dizem que, naquela época, homens de verdade arriscavam suas vidas na Fórmula 1. Os carros avariavam muitas vezes, não os Ferrari, mas os Tyrrell, por exemplo, e só mais tarde é que me apercebi que tive sorte. O meu maior sucesso foi o facto de ter ficado vivo, nem sequer estive no helicóptero para o hospital."

"No início fui um pouco imprudente, como toda a gente que é jovem. Tentamos mostrar talento e coragem. O Max também, e eu não gostava da forma como ele corria no início da sua carreira, porque não respeitava os outros pilotos. Depois, também se apercebeu que não se ganham corridas, muito menos campeonatos do mundo, se se provocarem acidentes e colisões", acrescentou o campeão do mundo de 1979.