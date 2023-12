Fred Vasseur: ¿Verstappen en un Ferrari? ¡Nunca digas nunca!

Después de ganar su tercer título de campeón del mundo, Max Verstappen dijo: "Me imagino bien quedándome con Red Bull Racing para el resto de mi carrera de GP." El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, está abierto a todo.

Los campeones están de acuerdo: Max Verstappen seguirá dejando su huella en la Fórmula 1 en los próximos años. Fernando Alonso dijo en el Circuito Internacional de Losail, donde Verstappen consiguió su tercer título consecutivo: "Dada la normativa estable y sus actuaciones, asumo que Max está lejos de terminar de ganar."

Y el campeón récord Lewis Hamilton ha dicho lo mismo: "Esta será la década de Max Verstappen".

El holandés de 26 años se ha comprometido con Red Bull Racing hasta finales de 2028, lo que lo dice todo sobre la confianza que el 54 veces ganador de un GP tiene en esta escudería. Pero, ¿y después? Cuando expire su actual contrato, Max sólo tendrá 31 años.

Max dice abiertamente: "No sé lo que todavía puedo conseguir en este deporte. Eso depende sobre todo del trabajo que hagamos, pero por supuesto también de cómo se planteen los rivales. Soy joven, todavía me veo en la Fórmula 1 unos cuantos años más y creo que todavía puedo hacer muchas buenas actuaciones. En última instancia, la cuestión de mi futuro no es cuánto tiempo puedo competir en Fórmula 1, sino cuánto tiempo quiero conducir."

Verstappen también dijo: "Red Bull es mi familia y bien puedo imaginarme conduciendo para Red Bull Racing por el resto de mi carrera de GP."

Durante años, los fieles tifosi esperaban que Ferrari pudiera atraer a la superestrella Lewis Hamilton a Maranello. No ha sido así. Pero, ¿qué pasa con Max Verstappen?

El jefe del equipo, Fred Vasseur, dijo lo siguiente en la tradicional recepción navideña de Ferrari con colegas del Sky italiano: "¿Max Verstappen en nuestro equipo? Podrías hacer esta pregunta a todos los jefes de equipo y todos darían la misma respuesta: por supuesto que a todos les encantaría fichar a Verstappen."



"Pero el hecho es que Max tiene un acuerdo a largo plazo con Red Bull y no vamos a gastar energía especulando sobre quién podría conducir algún día para nosotros. Actualmente hay cero conversaciones al respecto, pero también soy alguien que siempre enfatiza: nunca digas nunca."



En cuanto a los actuales pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, los acuerdos con el monegasco y el español expiran a finales de 2024. Fred Vasseur: "Así que todavía tenemos algo de tiempo para ocuparnos del futuro con tranquilidad".



"Sé que dije a principios de año que quería tener esto hecho para finales de temporada. Pero la temporada ha sido extremadamente intensa y las conversaciones han tenido que esperar. Ahora estamos negociando ampliamente y pronto tomaremos una decisión".