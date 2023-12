Fred Vasseur : Verstappen en Ferrari ? Ne jamais dire jamais !

Les champions sont unanimes : Max Verstappen continuera à marquer la Formule 1 de son empreinte dans les années à venir. Fernando Alonso a déclaré au Losail International Circuit, où Verstappen a assuré son troisième titre consécutif : "Dans le contexte d'un règlement stable et au vu de ses performances, je pars du principe que Max n'a pas fini de gagner".

Et le champion record Lewis Hamilton a déclaré sur le même sujet : "Ce sera la décennie de Max Verstappen".

Le Néerlandais de 26 ans est lié à Red Bull Racing jusqu'à fin 2028, ce qui en dit long sur la confiance que le vainqueur de 54 GP a dans cette écurie. Mais que se passera-t-il ensuite ? Lorsque son contrat actuel arrivera à échéance, Max n'aura que 31 ans.

Max déclare ouvertement : "Je ne sais pas ce que je peux encore accomplir dans ce sport. Cela dépend en premier lieu du travail que nous faisons, mais bien sûr aussi de la manière dont les adversaires sont positionnés. Je suis jeune, je me vois encore pour quelques années en Formule 1 et je pense que je peux encore faire beaucoup de bonnes performances. En fin de compte, la question de mon avenir n'est pas de savoir combien de temps je peux courir en Formule 1, mais plutôt combien de temps je veux courir".

Verstappen a également déclaré : "Red Bull est ma famille, et je me vois bien courir pour Red Bull Racing pour le reste de ma carrière en GP".

Pendant des années, les fidèles tifosi ont espéré que Ferrari pourrait peut-être attirer la superstar Lewis Hamilton à Maranello. Cela ne s'est pas produit. Mais qu'en est-il de Max Verstappen ?

Le directeur de l'équipe Fred Vasseur a fait la déclaration suivante à ce sujet dans le cadre de la traditionnelle réception de Noël de Ferrari chez nos confrères italiens de Sky : "Max Verstappen dans notre équipe ? Vous pourriez poser cette question à tous les directeurs d'équipe, chacun donnerait la même réponse - bien sûr, tout le monde adorerait signer Verstappen".



"Mais le fait est que Max a un accord de longue date avec Red Bull et que nous ne gaspillerons pas notre énergie à deviner qui pourrait un jour piloter pour nous. Actuellement, il n'y a aucune discussion à ce sujet, mais je suis aussi de ceux qui insistent toujours - ne jamais dire jamais".



En ce qui concerne les pilotes actuels de Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, les accords avec le Monégasque et l'Espagnol expirent fin 2024. Fred Vasseur : "Nous avons donc encore un peu de temps pour nous occuper tranquillement de l'avenir".



"Je sais que j'ai dit en début d'année que je voulais que cela soit fait avant la fin de la saison. Mais la saison a été excessivement intense, les discussions ont dû attendre. Entre-temps, nous négocions longuement et nous prendrons bientôt une décision".