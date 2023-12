Fred Vasseur: Verstappen in Ferrari? Mai dire mai!

I campioni sono d'accordo: Max Verstappen continuerà a lasciare il segno in Formula 1 nei prossimi anni. Fernando Alonso ha dichiarato al Circuito Internazionale di Losail, dove Verstappen si è assicurato il suo terzo titolo consecutivo: "Considerando i regolamenti stabili e le sue prestazioni, presumo che Max non abbia ancora finito di vincere".

E il campione record Lewis Hamilton ha detto la stessa cosa: "Questo sarà il decennio di Max Verstappen".

Il 26enne olandese si è impegnato con la Red Bull Racing fino alla fine del 2028, il che la dice lunga sulla fiducia che il 54 volte vincitore di un GP ripone in questa scuderia. E poi? Alla scadenza del suo attuale contratto, Max avrà solo 31 anni.

Max dice apertamente: "Non so cosa posso ancora ottenere in questo sport. Dipende soprattutto dal lavoro che facciamo, ma naturalmente anche da come si configurano gli avversari. Sono giovane, mi vedo ancora in Formula 1 per qualche anno e credo di poter fare ancora molte buone prestazioni. In definitiva, la questione del mio futuro non riguarda quanto a lungo potrò competere in Formula 1, ma quanto a lungo vorrò guidare".

Verstappen ha anche detto: "La Red Bull è la mia famiglia e posso immaginare di guidare per la Red Bull Racing per il resto della mia carriera da GP".

Per anni, i tifosi più fedeli hanno sperato che la Ferrari potesse attirare la superstar Lewis Hamilton a Maranello. Non è successo. Ma che dire di Max Verstappen?

Il boss della squadra Fred Vasseur ha dichiarato quanto segue durante il tradizionale ricevimento natalizio della Ferrari con i colleghi della Sky italiana: "Max Verstappen nella nostra squadra? Potreste fare questa domanda a tutti i team boss e tutti darebbero la stessa risposta: ovviamente tutti vorrebbero ingaggiare Verstappen".



"Ma il fatto è che Max ha un accordo a lungo termine con la Red Bull e non abbiamo intenzione di sprecare energie per speculare su chi potrebbe un giorno guidare per noi. Al momento non ci sono trattative in merito, ma sono anche uno che sottolinea sempre - mai dire mai".



Per quanto riguarda gli attuali piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, gli accordi con il monegasco e lo spagnolo scadono alla fine del 2024. Fred Vasseur: "Quindi abbiamo ancora un po' di tempo per occuparci del futuro in tutta tranquillità".



"So che all'inizio dell'anno avevo detto che avrei voluto concludere l'accordo entro la fine della stagione. Ma la stagione è stata estremamente intensa e le trattative hanno dovuto aspettare. Ora stiamo negoziando a fondo e prenderemo presto una decisione".