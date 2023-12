Fred Vasseur: Verstappen num Ferrari? Nunca diga nunca!

Depois de conquistar o seu terceiro título de campeão do mundo, Max Verstappen afirmou: "Imagino-me bem a ficar com a Red Bull Racing para o resto da minha carreira de piloto". O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, está aberto a tudo.

Os campeões concordam: Max Verstappen vai continuar a deixar a sua marca na Fórmula 1 nos próximos anos. Fernando Alonso disse no Circuito Internacional de Losail, onde Verstappen garantiu o seu terceiro título consecutivo: "Tendo em conta os regulamentos estáveis e as suas performances, presumo que Max está longe de terminar de ganhar".

E o campeão recordista Lewis Hamilton disse a mesma coisa: "Esta será a década de Max Verstappen".

O holandês de 26 anos comprometeu-se com a Red Bull Racing até ao final de 2028, o que diz tudo sobre a confiança que o vencedor de 54 GPs tem nesta equipa de corridas. Mas e depois? Quando o seu atual contrato expirar, Max terá apenas 31 anos de idade.

Max diz abertamente: "Não sei o que ainda posso alcançar neste desporto. Isso depende, em primeiro lugar, do trabalho que fazemos, mas também da forma como os adversários são definidos. Sou jovem, ainda me vejo na Fórmula 1 durante mais alguns anos e acredito que ainda posso ter muitas boas prestações. Em última análise, a questão do meu futuro não é sobre quanto tempo posso competir na Fórmula 1, mas sobre quanto tempo eu quero dirigir".

Verstappen também disse: "A Red Bull é a minha família e consigo imaginar-me a conduzir para a Red Bull Racing até ao fim da minha carreira de piloto de GP."

Durante anos, os fiéis tifosi esperaram que a Ferrari conseguisse atrair a superestrela Lewis Hamilton para Maranello. Isso não aconteceu. Mas e quanto a Max Verstappen?

O chefe de equipa Fred Vasseur disse o seguinte na tradicional receção de Natal da Ferrari com colegas da Sky italiana: "Max Verstappen na nossa equipa? Podíamos fazer esta pergunta a todos os chefes de equipa e todos dariam a mesma resposta - claro que todos gostariam de contratar o Verstappen".



"Mas o facto é que o Max tem um acordo de longo prazo com a Red Bull e não vamos desperdiçar energia a especular sobre quem poderá um dia vir a pilotar para nós. Atualmente, não há nenhuma conversa sobre isso, mas eu também sou alguém que sempre enfatiza - nunca diga nunca".



No que diz respeito aos actuais pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, os acordos com o monegasco e o espanhol terminam no final de 2024. Fred Vasseur: "Portanto, ainda temos algum tempo para tratar do futuro em paz".



"Eu sei que disse no início do ano que queria fazer isto até ao final da época. Mas a época foi extremamente intensa e as conversações tiveram de esperar. Estamos agora a negociar exaustivamente e tomaremos uma decisão em breve."