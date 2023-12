Red Bull Racing: Poco personal en el GP de México

Red Bull Racing ha tenido una temporada casi perfecta: 22 carreras, 21 victorias. Max Verstappen triunfó 19 veces, asegurándose su tercer título de campeón consecutivo en Catar, mientras que Sergio Pérez ganó dos veces. Sólo Carlos Sainz en el Ferrari fue capaz de evitar que RBR tomara la delantera con su golpe maestro táctico en Singapur.

Gracias al bólido RB19, Red Bull Racing parecía correr sin esfuerzo de una victoria a la siguiente, pero según el Jefe Deportivo de RBR, Jonathan Wheatley, hubo algunas situaciones en las que la situación se volvió crítica, aunque los aficionados no tuvieran ni idea.

En un vídeo de la escudería con sede en Milton Keynes, el inglés de 56 años explica: "22 carreras fue un programa muy exigente. Siempre tenemos algunos especialistas en reserva, porque la gente acude a bodas y funerales, y algunos se cancelan por enfermedad. Hay que ser capaz de amortiguar eso en términos de personal".

"Esta vez las cosas se pusieron muy difíciles en México. A algunos les sentó mal la comida. Las cosas se pusieron tan mal que el domingo por la mañana sólo teníamos un equipo completo en boxes, que normalmente está formado por 21 personas. No había forma de evitar el hecho de que tres miembros de nuestro equipo tuvieran que asumir diferentes tareas porque muchos de los nuestros estaban en la cama."



"No puedes decirle a un empleado: estamos un poco escasos de personal, vas a cambiar neumáticos. Necesitamos a alguien con la fuerza necesaria, pero también con mucha habilidad. Y tiene que practicar, practicar y practicar. También tiene que saber manejar la presión. En la fábrica de coches de carreras, soy el único detrás del hombre o la mujer con el cronómetro. La presión de hacer una parada de dos segundos en una carrera, delante de millones de personas, cada vez, eso es otra cosa. No todo el mundo puede hacerlo".



El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, dijo de las ágiles manos de sus magos de las paradas en boxes: "Los chicos se enorgullecen de hacer paradas rápidas. Todos los mecánicos quieren formar parte de este equipo y hay una sana competencia para ver quién puede unirse. Lo veo un poco como cuando iba a la escuela: cuando se forman equipos en el deporte, ¿quién es elegido a favor? Para los nuestros, es una cuestión de honor tener prioridad".



"Y luego todo son detalles y práctica, cien veces más. Trabajamos en pequeñas mejoras que se suman a la gran imagen. También trabajamos mucho la constancia. Al fin y al cabo, no basta con hacer la parada más rápida en las carreras y luego fallar en las otras tres".



"También examinamos constantemente la tecnología y nos esforzamos por optimizarla. Por ejemplo, nuestro socio ExxonMobil desarrolló hace unos años un nuevo lubricante para las llaves de impacto, y todo ello crea una máquina bien engrasada, en el verdadero sentido de la palabra."



El jefe de equipo, Jonathan Wheatley, añade: "Para mí, el centro de atención son siempre las personas. Básicamente, este trabajo requiere un especialista capaz de mantener la cabeza fría incluso en momentos de tensión. No sólo entrenamos la forma física, sino que también trabajamos la fortaleza mental. Un entorno seguro es muy importante para nosotros; no queremos lesiones. El objetivo es que los mismos mecánicos trabajen en el coche durante toda la temporada. En definitiva, diría que estos factores son los que más cuentan: equilibrio, ambición y constancia".



De vuelta a México. ¿No podría haber intervenido Wheatley cuando había tanta necesidad? El británico se echa a reír: "¡Preferiría que no! Mejor dejo ese trabajo a los más jóvenes".