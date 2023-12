Red Bull Racing : en sous-effectif au GP du Mexique

Red Bull Racing a réalisé une saison presque parfaite : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires. Max Verstappen, qui a assuré son troisième titre mondial consécutif au Qatar, a triomphé 19 fois, Sergio Pérez deux fois. Seul Carlos Sainz sur Ferrari a pu empêcher une percée de RBR grâce à sa prouesse tactique à Singapour.

Red Bull Racing semblait aller de victoire en victoire sans effort grâce à sa voiture de course RB19, mais selon le directeur sportif de RBR Jonathan Wheatley, il y a eu quelques situations où la situation est devenue critique - même si les fans ne s'en doutaient pas.

Dans une vidéo de l'écurie de Milton Keynes, l'Anglais de 56 ans raconte : "22 courses ont été un programme très exigeant. Nous avons toujours quelques professionnels en réserve, car les gens participent à des mariages et à des enterrements, certains sont absents pour cause de maladie. Il faut pouvoir pallier à cela en termes de personnel".

"Cette fois-ci, nous avons été vraiment à l'étroit au Mexique. Certaines personnes ont eu l'estomac retourné par la nourriture. Cela s'est tellement aggravé que nous n'avons eu une équipe complète dans les boxes que le dimanche matin, alors qu'elle est normalement composée de 21 personnes. Avant cela, il n'y avait pas d'autre solution que de confier différentes tâches à trois membres de notre équipe, car tant de nos collaborateurs étaient au lit".



"Tu ne peux pas simplement dire à un collaborateur - nous sommes un peu à court de personnel, tu vas changer les pneus. Nous avons besoin de quelqu'un qui a la force nécessaire, mais aussi beaucoup d'habileté. Et il doit s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il doit aussi savoir gérer la pression. Dans l'usine de voitures de course, il n'y a que moi derrière l'homme ou la femme, avec le chronomètre. La pression de fournir un arrêt de deux secondes dans une course, sous les yeux de millions de personnes, à chaque fois, c'est encore autre chose. Tout le monde ne peut pas le faire".



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a déclaré à propos des mains agiles de ses magiciens de l'arrêt au stand : "Les gars sont fiers de montrer des arrêts rapides. Chaque mécanicien veut faire partie de cette équipe et il y a une saine concurrence pour savoir qui peut y participer. Je vois cela un peu comme à l'école autrefois : lorsque des équipes sont formées dans le sport, qui est choisi en priorité ? Pour nos gens, c'est une question d'honneur d'avoir la priorité ici".



"Et puis tout tourne autour des détails et de la pratique, au centuple. Nous travaillons sur des améliorations mineures qui, mises bout à bout, font toute la différence. Nous travaillons aussi dur sur la constance. Car il ne suffit pas de réussir l'arrêt le plus rapide en course, mais de se planter lors des trois autres".



"Nous regardons en outre constamment la technique et cherchons à l'optimiser. Par exemple, il y a quelques années, notre partenaire ExxonMobil avait développé un nouveau lubrifiant pour les clés à chocs, et tout cela crée - littéralement - une machine bien huilée".



Le manager de l'équipe Jonathan Wheatley ajoute : "Pour moi, c'est toujours l'homme qui est au centre. En principe, ce travail nécessite un professionnel capable de garder la tête froide même dans les moments de stress. Nous n'entraînons pas seulement les performances physiques, mais travaillons aussi sur la force mentale. Il est très important pour nous d'avoir un environnement sûr, nous ne voulons pas de blessures. L'objectif est que les mêmes mécaniciens travaillent constamment sur la voiture, tout au long de la saison. En fin de compte, je dirais que ces facteurs comptent le plus - équilibre, ambition, constance".



Retour au Mexique. Wheatley n'aurait-il pas pu intervenir alors qu'il y avait tant de besoins ? Le Britannique se met à rire : "Je ne préfère pas ! Je préfère laisser ce travail aux plus jeunes".