Red Bull Racing: carenza di personale al GP del Messico

La Red Bull Racing ha avuto una stagione quasi perfetta: 22 gare, 21 vittorie. Max Verstappen ha trionfato 19 volte, conquistando il suo terzo titolo di campionato consecutivo in Qatar, mentre Sergio Pérez ha vinto due volte. Solo Carlos Sainz sulla Ferrari è stato in grado di impedire alla RBR di prendere il comando della classifica con il suo colpo di genio tattico a Singapore.

Grazie all'auto da corsa RB19, la Red Bull Racing sembrava correre senza sforzo da una vittoria all'altra, ma secondo il responsabile sportivo della RBR Jonathan Wheatley, ci sono state alcune situazioni in cui la situazione è diventata critica, anche se i tifosi non ne avevano idea.

In un video della scuderia di Milton Keynes, il 56enne inglese spiega: "22 gare sono state un programma molto impegnativo. Abbiamo sempre qualche specialista di riserva, perché le persone partecipano a matrimoni e funerali, e alcuni vengono cancellati per malattia. Bisogna essere in grado di ammortizzare la situazione in termini di personale".

"Questa volta le cose si sono fatte davvero difficili in Messico. Il cibo ha sconvolto lo stomaco di alcune persone. Le cose sono andate così male che domenica mattina avevamo solo un equipaggio completo ai box, che normalmente è composto da 21 persone. Non c'è stato modo di evitare che tre membri dell'equipaggio si occupassero di compiti diversi perché molti dei nostri collaboratori erano a letto".



Non si può semplicemente dire a un dipendente: "Siamo un po' a corto di personale, devi cambiare gli pneumatici". Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia la forza necessaria, ma anche molta abilità. E deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi. Deve anche essere in grado di gestire la pressione. Nella fabbrica di auto da corsa, sono l'unico dietro l'uomo o la donna con il cronometro. La pressione di dover fare uno stop di due secondi in una gara, davanti a milioni di persone, ogni volta, è un'altra cosa. Non tutti sono in grado di farlo".



Christian Horner, Team Principal della Red Bull Racing, ha detto delle mani agili dei suoi maghi dei box: "I ragazzi sono orgogliosi di fare soste veloci. Ogni meccanico vuole far parte di questa squadra e c'è una sana competizione per vedere chi riesce a farne parte. La vedo un po' come quando andavo a scuola: quando si formano le squadre nello sport, chi viene scelto a favore? Per la nostra gente è una questione d'onore avere la priorità".



"E poi è tutta una questione di dettagli e di pratica, cento volte tanto. Lavoriamo su piccoli miglioramenti che si sommano al quadro generale. Lavoriamo anche molto sulla coerenza. Dopotutto, non è sufficiente ottenere la fermata più veloce nelle gare e poi fallire nelle altre tre".



"Inoltre, esaminiamo costantemente la tecnologia e cerchiamo di ottimizzarla. Ad esempio, il nostro partner ExxonMobil ha sviluppato qualche anno fa un nuovo lubrificante per le chiavi a percussione, e tutto questo crea una macchina ben oliata, nel vero senso della parola".



Il Team Manager Jonathan Wheatley aggiunge: "Per me l'attenzione è sempre rivolta alle persone. In sostanza, questo lavoro richiede uno specialista in grado di mantenere il sangue freddo anche nei momenti di stress. Non alleniamo solo la forma fisica, ma lavoriamo anche sulla forza mentale. Un ambiente sicuro è molto importante per noi; non vogliamo infortuni. L'obiettivo è quello di avere gli stessi meccanici che lavorano sulla vettura in modo costante per tutta la stagione. Nel complesso, direi che questi fattori contano di più: equilibrio, ambizione, coerenza".



Torniamo al Messico. Wheatley non poteva intervenire quando ce n'era tanto bisogno? Il britannico si mette a ridere: "Preferirei di no! È meglio che lasci questo lavoro ai più giovani".