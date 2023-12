Red Bull Racing: Falta de pessoal no GP do México

A Red Bull Racing teve uma época quase perfeita: 22 corridas, 21 vitórias. Max Verstappen triunfou 19 vezes, garantindo o seu terceiro título de campeão consecutivo no Qatar, enquanto Sergio Pérez venceu duas vezes. Apenas Carlos Sainz, na Ferrari, foi capaz de impedir a RBR de assumir a liderança com o seu golpe de mestre tático em Singapura.

Graças ao carro de corrida RB19, a Red Bull Racing parecia estar a correr sem esforço de uma vitória para a outra, mas de acordo com o Diretor Desportivo da RBR, Jonathan Wheatley, houve algumas situações em que a situação se tornou crítica - mesmo que os fãs não fizessem ideia.

Num vídeo da equipa de Milton Keynes, o inglês de 56 anos explica: "22 corridas foi um programa muito exigente. Temos sempre alguns especialistas de reserva, porque as pessoas vão a casamentos e funerais, e alguns são cancelados por doença. Temos de ser capazes de amortecer isso em termos de pessoal".

"Desta vez, as coisas ficaram muito apertadas no México. A comida perturbou o estômago de algumas pessoas. Foi tão mau que no domingo de manhã só tínhamos uma equipa completa nas boxes, que normalmente é composta por 21 pessoas. Não havia forma de contornar o facto de três elementos da nossa equipa terem de assumir tarefas diferentes porque muitos dos nossos estavam de cama."



"Não se pode simplesmente dizer a um empregado - estamos com falta de pessoal, vais mudar os pneus. Precisamos de alguém com a força necessária, mas também com muita habilidade. E tem de praticar, praticar, praticar. Também é preciso saber lidar com a pressão. Na fábrica de carros de corrida, sou o único atrás do homem ou da mulher com o cronómetro. A pressão de fazer uma paragem de dois segundos numa corrida, em frente de milhões de pessoas, todas as vezes, é outra questão. Nem toda a gente consegue fazer isso".



O Diretor de Equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, disse sobre as mãos ágeis dos seus mágicos das boxes: "Os rapazes orgulham-se de fazer paragens rápidas. Todos os mecânicos querem fazer parte deste pelotão e há uma competição saudável para ver quem consegue juntar-se a eles. Vejo isto um pouco como quando andava na escola: quando se formam equipas no desporto - quem é escolhido como favorito? Para o nosso povo, é uma questão de honra ter prioridade".



"E depois é tudo uma questão de pormenores e de prática, cem vezes mais. Trabalhamos em pequenas melhorias que se somam ao quadro geral. Também trabalhamos muito na consistência. Afinal de contas, não basta fazer a paragem mais rápida nas corridas e depois falhar nas outras três."



"Também estamos constantemente a analisar a tecnologia e a tentar optimizá-la. Por exemplo, o nosso parceiro ExxonMobil desenvolveu um novo lubrificante para as chaves de impacto há alguns anos, e tudo isto cria uma máquina bem oleada - no verdadeiro sentido da palavra."



O chefe de equipa Jonathan Wheatley acrescenta: "Para mim, o foco está sempre nas pessoas. Basicamente, este trabalho requer um especialista que consiga manter a cabeça fria mesmo em momentos de stress. Não treinamos apenas a condição física, mas também trabalhamos a força mental. Um ambiente seguro é muito importante para nós; não queremos lesões. O objetivo é ter os mesmos mecânicos a trabalhar no carro de forma consistente ao longo da época. Em suma, diria que estes factores são os mais importantes: equilíbrio, ambição e consistência".



De volta ao México. Será que Wheatley não podia ter entrado em ação quando havia tanta necessidade? O britânico começa a rir: "É melhor não! É melhor deixar esse trabalho para os mais jovens".