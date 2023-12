Max Verstappen: ecco come sarà la sua nuova auto nel 2024

Come si fa a rendere ancora migliore la migliore auto da corsa? Il modello RB19 della Red Bull Racing ha vinto 21 gare su 22 nella stagione dei Gran Premi 2023, con l'unica sconfitta a Singapore, dove Carlos Sainz ha vinto con la Ferrari.

Ed è proprio su questa sconfitta che il tre volte campione del mondo Max Verstappen si concentra quando si parla delle aree in cui la Red Bull Racing dovrebbe costruire una vettura ancora più forte nel 2024.

Il 26enne olandese afferma: "Sappiamo esattamente cosa dobbiamo migliorare per il 2024. Rispetto ad altri tipi di pista, abbiamo faticato sui circuiti stradali. Le curve lente non erano adatte alla vettura e dobbiamo anche lavorare sulla maneggevolezza sui dossi o sui cordoli".

In un contesto di regolamenti stabili, il team boss della Red Bull Racing Christian Horner aggiunge: "Sarà un'evoluzione, non una rivoluzione. Riteniamo di essere sulla strada giusta quando si tratta di massimizzare i benefici dei regolamenti con la vettura; sarebbe un approccio sbagliato cercare di reinventare la ruota".



Horner ha ragione, come dimostra il fatto che sempre più scuderie sono arrivate a soluzioni simili alla Red Bull Racing in termini di design dei sidepod: Aston Martin, McLaren, Ferrari e poi Mercedes.



Horner continua: "Non siamo compiacenti. Ci rendiamo conto che i nostri avversari si stanno avvicinando, cosa che accade sempre quando un regolamento rimane più o meno lo stesso per diversi anni. Dovremo migliorare il nostro gioco se vogliamo essere all'avanguardia".



La Red Bull Racing ha vinto la Coppa Costruttori per la sesta volta nel 2023.





Coppa Costruttori: i vincitori

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing