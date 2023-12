Max Verstappen: Este é o aspeto do seu novo carro em 2024

O RB19 da Red Bull Racing foi o melhor carro de Fórmula 1 da temporada de 2023. O diretor da equipa RBR, Christian Horner, diz o que podemos esperar do carro de corrida de Max Verstappen no próximo ano.

por Rob La Salle - Automatic translation from German

Como é que se torna o melhor carro de corrida ainda melhor? O modelo RB19 da Red Bull Racing venceu 21 das 22 corridas da temporada de Grandes Prémios de 2023, com a única derrota a acontecer em Singapura, onde Carlos Sainz venceu com um Ferrari.

E é precisamente nessa derrota que o tricampeão mundial Max Verstappen se concentra quando se trata das áreas em que a Red Bull Racing deve construir um carro ainda mais forte em 2024.

O holandês de 26 anos diz: "Sabemos exatamente o que temos de melhorar para 2024. Em comparação com outros tipos de pista, temos tido dificuldades nos circuitos de rua. As curvas lentas não se adequavam ao carro e também precisamos de trabalhar no comportamento em lombas ou lancis".

Tendo como pano de fundo regulamentos estáveis, o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, acrescenta: "Será uma evolução, não uma revolução. Sentimos que estamos no caminho certo quando se trata de maximizar os benefícios dos regulamentos com o carro; seria a abordagem errada tentar reinventar a roda."



Horner tem razão, como prova o facto de cada vez mais equipas de competição terem chegado a soluções semelhantes às da Red Bull Racing em termos de design dos sidepods - Aston Martin, McLaren, Ferrari e depois Mercedes.



Horner continua: "Não somos complacentes. Percebemos que os nossos adversários estão a aproximar-se, o que é sempre o caso quando um conjunto de regulamentos permanece mais ou menos o mesmo durante vários anos. Teremos de melhorar o nosso jogo se quisermos ficar à frente."



A Red Bull Racing venceu a Taça dos Construtores pela sexta vez em 2023.





