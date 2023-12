Pecadores de la Fórmula 1, parte 2: Prohibidos, locos, confundidos

En la primera parte de nuestra historia sobre los infractores de la Fórmula 1 que han sido sancionados, te hablamos del impetuoso Romain Grosjean, del sobrecargado Yuji Ide, de estrellas como Michael Schumacher, Mika Häkkinen y Nigel Mansell que han cometido errores, del opaco Ricardo Londono y del astuto Hans Heyer.

Una y otra vez hemos visto a pilotos expulsados del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, a veces por motivos extraños, ya sea por la organización o por su propia escudería. Pero eso no ha impedido a algunos pilotos seguir compitiendo. Aquí está la segunda parte de nuestra historia.



Jean-Pierre Beltoise 1971

El francés Jean-Pierre Beltoise comenzó su carrera sobre dos ruedas. A partir de 1963, participó en carreras de coches deportivos. En 1964, sufrió lesiones tan graves en el brazo en la carrera de las 12 horas de Reims que nunca pudo volver a utilizar su brazo izquierdo en toda su extensión.



Ignazio Giunti tenía 29 años y había alcanzado un hito en su carrera. Se había convertido en piloto oficial de Ferrari. Su primera carrera en 1971: los 1.000 kilómetros de Buenos Aires, el 10 de enero de 1971.



A Giunti le fue bien. En los entrenamientos, fue capaz de colocar el pequeño y abierto Ferrari 312PB en la primera fila frente a la fuerte competencia de cuatro Porsche 917 de los equipos de John Wyer y Hans-Dieter Dechent. En las primeras vueltas de la carrera se produjo una feroz batalla a tres bandas entre los 917 de Vic Elford y Pedro Rodríguez y el Ferrari de Giunti.



Los Porsches tuvieron que ir antes a la gasolinera, por lo que el italiano tomó la delantera. Sin embargo, Jean-Pierre Beltoise, que compartía Matra con su tocayo Jabouille, perdió el tiempo para repostar. El coche se detuvo 600 metros antes de entrar en boxes. Beltoise empujó ahora su coche por la pista, más o menos con un solo brazo. Pero no sólo tuvo que sortear la pista ligeramente cuesta arriba, sino que también tuvo que cruzarla, ya que el pit lane estaba a la derecha de la pista, pero su Matra estaba a la izquierda.



La peligrosa empresa fue bien durante tres vueltas, pero entonces Beltoise giró el volante a la derecha y empujó el coche hacia el centro de la pista. En la vuelta 38, Giunti se encontró al rebufo del Ferrari Fillipinetti de Mike Parkes. Parkes consiguió pasar al Matra por la izquierda por un pelo. Pero Ignazio, que circulaba detrás de una ligera cresta y también directamente detrás de su rival Parkes y no podía ver al Matra, dio un volantazo y chocó contra el coche de Beltoise. El francés tuvo suerte porque estaba de nuevo junto a su coche varado.



El Ferrari explotó literalmente e Ignazio Giunti no tuvo ninguna oportunidad. Beltoise fue interrogado por las autoridades argentinas poco después del accidente. Posteriormente fue multado y la Federación Internacional de Automovilismo le retiró temporalmente la licencia.



Beltoise permaneció fiel a Matra hasta 1971, pero su vida privada y su carrera siguieron caracterizándose por los contratiempos: en 1966, su primera esposa, Éliane, murió en un accidente de coche. Jean-Pierre cambió a BRM para 1972 y ganó su único Gran Premio en el GP de Mónaco sobre mojado. Las condiciones estaban hechas para la extrema sensibilidad del parisino, y las fuerzas de dirección no jugaban un papel importante en esas condiciones. El recuerdo de la muerte de Giunti le persiguió hasta su muerte en 2015.



Clay Regazzoni 1973

El tesinés Clay Regazzoni llegó a Ferrari como campeón de Fórmula 2 en 1970, cuando ya era un maduro piloto de 30 años, pero uno de los más discretos de la categoría, temido en los duelos. Ganó su cuarto Gran Premio, precisamente en Monza, y terminó tercero en el campeonato del mundo, aunque sólo había disputado siete de trece carreras. También pilotó para Ferrari en 1971 y 1972, y luego atracó con el dinero de Marlboro en BRM.



La temporada empezó de forma prometedora, pero enseguida quedó claro que BRM no tenía el mejor motor y, con Firestone, tampoco los neumáticos más competitivos. Antes del GP de Canadá, Regazzoni no se anduvo con rodeos a la hora de hablar de las deficiencias de su coche. El jefe del equipo, Tim Parnell, le bajó del coche, oficialmente porque Clay no había pilotado muy bien en las carreras anteriores. Extraoficialmente, porque le molestaba que alguien hablara así de BRM.



Regazzoni no se enteró hasta el jueves anterior a la carrera, después de su llegada a Mosport, de que no iba a pilotar. De un periodista. Clay fue sustituido por Peter Gethin. En EE.UU., Regazzoni volvió al coche presionado por Marlboro. Pero luego volvió a Ferrari y terminó segundo en el Campeonato del Mundo de 1974 por detrás de Emerson Fittipaldi.



Vern Schuppan 1974

El australiano Vern Schuppan participó en el Gran Premio de Suecia de 1974 sin autorización: Los organizadores estaban desesperados por asegurar una parrilla llena (en Anderstorp eso significaba 25 coches), así que se pidió al piloto de Ensign Schuppan que ocupara su lugar en la parrilla, por si algún rival tenía algún problema justo antes de la salida. En realidad, Vern no se había clasificado para el Gran Premio, en el puesto 26.



Tras la vuelta de calentamiento, nadie indicó a Schuppan que entrara en boxes, por lo que Vern seguía en la parrilla cuando se dio la salida. Y como tampoco hubo orden de parar la carrera en las primeras vueltas, el australiano simplemente permaneció en la pista. Hasta que cayó la bandera a cuadros. Schuppan terminó tres vueltas por detrás del ganador, Jody Scheckter (Tyrrell), y fue rápidamente descalificado por los comisarios de carrera, que se habían despertado mientras tanto.



Tim Schenken 1974

El australiano Tim Schenken hizo exactamente lo mismo que Vern Schuppan en el Gran Premio de EE.UU. en Watkins Glen. Al igual que Schuppan, Schenken no se había clasificado realmente para la carrera, pero el reglamento no prohibía a estos pilotos realizar la vuelta de calentamiento como reservas. El razonamiento era el mismo que en Suecia: para que alguien pudiera intervenir rápidamente si un rival recibía la visita de la bruja defectuosa.



Schenken, que había sido miembro del equipo Lotus de Colin Chapman, no entró en boxes después de la vuelta de calentamiento como se había acordado, sino que empezó la carrera. Porque Chapman se lo había ordenado. Al cabo de unas vueltas, los comisarios americanos tuvieron un poco más de cabeza que sus colegas suecos y sacaron al australiano de la pista.



Andrea de Cesaris 1981

El romano Andrea de Cesaris corrió 214 carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, desde Canadá 1980 hasta Jerez 1994, pero nunca fue suficiente para ganar. No fue por la velocidad. "de Crasheris" tenía casi demasiada. Andrea se ganó este apodo poco halagüeño con un gran número de accidentes en la primera mitad de su carrera, pero en la segunda se convirtió en un piloto extremadamente fiable. También fue un viajante: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 y 1983 de nuevo con Alfa, 1984/85 al servicio de Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 de nuevo Jordan, y finalmente Sauber. Ningún piloto ha pilotado para más escuderías de GP.



En el verano de 1981, los mecánicos de McLaren se hartaron de Andrea de Cesaris. Tras otro accidente en los entrenamientos, se negaron a reparar el coche del italiano. McLaren congeló a su exaltado piloto. Y eso que había logrado el 13º puesto en la calificación. Alguien calculó más tarde que Andrea tuvo más de veinte accidentes esa temporada. Andrea de Cesaris falleció en un accidente de moto en Roma, su ciudad natal, a principios de octubre de 2014.



Roberto Guerrero 1982

El colombiano Roberto Guerrero iba a convertirse en el primer piloto de su país en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Kyalami (Sudáfrica) en 1982. Pero entonces se produjo un altercado con los documentos. Mientras Roberto entrenaba para Ensign en Sudáfrica, el jefe del equipo, Mo Nunn, recibió una carta de los abogados: Willy Maurer había hecho que se impusiera una medida cautelar a Guerrero porque el propietario del equipo de Fórmula 2 creía que Guerrero tenía un contrato válido con él.



Nunn bajó a Roberto del coche, oficialmente porque estaba "mental y físicamente incapacitado para conducir un coche de Fórmula 1". Los problemas se solucionaron en la siguiente carrera en Brasil, Guerrero fue autorizado a conducir y terminó la temporada sin puntuar, con un 8º puesto en Hockenheim como punto culminante.



Ayrton Senna 1984

La futura superestrella Ayrton Senna firmó un contrato de tres años con el empresario Ted Toleman para dar el salto a la Fórmula 1 en 1984. Después de unas pocas carreras, casi todos los equipos de GP preguntaron por los detalles del contrato de Senna con el fin de sacar al campeón del mundo en ciernes de su acuerdo. Lotus ganó la carrera y el contrato se anunció en la ronda holandesa del Campeonato del Mundo en Zandvoort, pero desafortunadamente Senna no había informado a Toleman.



El propietario del equipo, Ted Toleman, dio una lección a Senna y no le dejó pilotar en la carrera de Monza. En su lugar, los dos coches fueron conducidos por Stefan Johansson y Pierluigi Martini. A Senna se le permitió volver a conducir con Toleman a partir del GP de Europa en Nürburgring, agradeciéndoselo con un tercer puesto en la final de Portugal (por detrás del ganador Prost y del campeón mundial Lauda), y un año después Ayrton ganó su primer Gran Premio en el mismo Estoril bajo una lluvia torrencial.