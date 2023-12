Les fautifs de la Formule 1, partie 2 : bannis, fous, confus

Dans la première partie de notre histoire sur les fautifs de la Formule 1 qui ont dû être bannis, nous avons parlé de l'impétueux Romain Grosjean, du débordé Yuji Ide, de stars comme Michael Schumacher, Mika Häkkinen et Nigel Mansell qui ont fauté, de l'opaque Ricardo Londono et du roublard Hans Heyer.

Nous avons vu à maintes reprises des pilotes bannis dans le cadre du championnat du monde de Formule 1, parfois pour des raisons bizarres - soit par la fédération, soit directement par leur propre écurie. Ce qui n'a pas empêché certains pilotes de courir malgré tout. Voici la deuxième partie de notre histoire.



Jean-Pierre Beltoise en 1971

Le Français Jean-Pierre Beltoise avait commencé sa carrière sur deux roues. Dès 1963, il a participé à des courses de voitures de sport. En 1964, lors des 12 heures de Reims, il a subi des blessures au bras si graves qu'il n'a plus jamais pu utiliser pleinement son bras gauche.



Ignazio Giunti avait 29 ans et se trouvait à une étape de sa carrière. Il était devenu pilote d'usine chez Ferrari. Sa première course en 1971 : les 1000 kilomètres de Buenos Aires, le 10 janvier 1971.



Tout se passa bien pour Giunti. Lors des essais, il a pu placer la petite voiture de sport Ferrari ouverte de type 312PB en première ligne face à la forte concurrence de quatre Porsche 917 des équipes de John Wyer et Hans-Dieter Dechent. Les premiers tours de course ont donné lieu à une lutte acharnée à trois entre les 917 de Vic Elford et Pedro Rodríguez et la Ferrari de Giunti.



Les Porsche ont dû passer plus tôt à la station-service, ce qui a permis à l'Italien de prendre la tête. Jean-Pierre Beltoise, qui partageait une Matra avec son homonyme Jabouille, a en revanche manqué le moment de faire le plein. La voiture s'est arrêtée 600 mètres avant l'entrée des stands. Beltoise a alors poussé - avec plus ou moins un seul bras - sa voiture sur la piste. Mais il devait non seulement affronter la piste en légère montée, mais aussi traverser la piste, car la voie des stands se trouvait sur le côté droit de la piste, alors que sa Matra se trouvait sur le côté gauche.



Cette opération périlleuse a duré trois tours, puis Beltoise a tourné le volant vers la droite et a poussé la voiture vers le milieu de la piste. Au 38e tour, Giunti se trouvait dans le sillage de la Ferrari Fillipinetti de Mike Parkes. Parkes a réussi à dépasser la Matra d'un cheveu sur la gauche. Mais Ignazio, qui se trouvait derrière une légère bosse et, de surcroît, juste derrière son rival Parkes, ne pouvait pas voir la Matra, s'est écarté et a percuté la voiture de Beltoise. Le Français a eu de la chance car il se trouvait juste à côté de son bolide échoué.



La Ferrari a littéralement explosé, Ignazio Giunti n'a eu aucune chance. Peu après l'accident, Beltoise a été interrogé par les autorités argentines. Il a ensuite reçu des amendes et s'est vu retirer temporairement sa licence par la Fédération internationale de l'automobile.



Beltoise est resté fidèle à Matra jusqu'en 1971, mais sa vie privée et sa carrière ont continué à être marquées par des revers : en 1966, sa première épouse Éliane est décédée dans un accident de voiture. Jean-Pierre est passé chez BRM pour 1972 et a remporté son seul Grand Prix lors du GP de Monaco sous la pluie. Les conditions étaient faites pour l'extrême sensibilité du pilote parisien, et les forces de direction ne jouaient pas un grand rôle dans de telles conditions. Le souvenir de la mort de Giunti l'a poursuivi jusqu'à son décès en 2015.



Clay Regazzoni en 1973

Le Tessinois Clay Regazzoni est arrivé chez Ferrari en 1970 en tant que champion de Formule 2, il avait déjà 30 ans, mais il était l'un des pilotes les plus timides du plateau, redouté dans les duels. Il a remporté son quatrième Grand Prix, à Monza, et a terminé troisième du championnat du monde, bien qu'il n'ait disputé que sept des treize courses du championnat. En 1971 et 1972, il a également couru pour Ferrari, puis il a rejoint BRM avec l'argent de Marlboro.



La saison a commencé de manière prometteuse, mais il est vite apparu que BRM n'avait pas le meilleur moteur et, avec Firestone, pas non plus les pneus les plus compétitifs. Avant le GP du Canada, Regazzoni ne mâchait pas ses mots sur les défauts de sa voiture. Le chef d'équipe Tim Parnell l'a alors fait sortir de la voiture, officiellement parce que Clay n'avait pas si bien conduit lors des courses précédentes. Officieusement, parce que cela le dérangeait que quelqu'un dise du mal de BRM.



Regazzoni n'a appris qu'il ne roulerait pas que le jeudi précédant la course, après son arrivée à Mosport. Par un journaliste. Clay a été remplacé par Peter Gethin. Aux Etats-Unis, Regazzoni a repris le volant sous la pression de Marlboro. Mais il est ensuite retourné chez Ferrari et a terminé deuxième du championnat du monde en 1974 derrière Emerson Fittipaldi.



Vern Schuppan en 1974

L'Australien Vern Schuppan a participé sans autorisation au Grand Prix de Suède en 1974, et c'est ce qui s'est passé : Les organisateurs voulaient absolument s'assurer d'un peloton complet (à Anderstorp, il y avait 25 voitures), ils ont donc demandé à Schuppan, pilote de l'Ensign, de se placer sur la grille de départ - au cas où un adversaire aurait un problème juste avant le départ. Car Vern, 26e, ne s'était en fait pas qualifié pour le Grand Prix.



Après le tour de chauffe, personne n'a signalé à Schuppan qu'il devait rentrer au stand, Vern était donc encore sur la grille lorsque le peloton a été envoyé en course. Et comme aucun ordre d'arrêt de la course n'a été donné dans les premiers tours, l'Australien est resté sur la piste. Jusqu'à ce que le drapeau à damier tombe ! Schuppan a franchi la ligne d'arrivée trois tours derrière le vainqueur Jody Scheckter (Tyrrell) et a été rapidement disqualifié par les commissaires de course qui s'étaient entre-temps réveillés.



Tim Schenken en 1974

L'Australien Tim Schenken a fait exactement la même chose que Vern Schuppan lors du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen ! Tout comme Schuppan, Schenken ne s'était en fait pas qualifié pour la course, mais le règlement n'interdisait pas à ces pilotes de faire le tour de chauffe en tant que réservistes. Le même raisonnement qu'en Suède, à savoir que si un adversaire recevait la visite de la sorcière des pannes, quelqu'un pourrait le remplacer à la volée.



Schenken, qui faisait partie de l'équipe Lotus de Colin Chapman, ne s'est pas rendu au stand après le tour de chauffe comme convenu, mais a commencé la course. Parce que Chapman le lui avait ordonné ! Après quelques tours, les commissaires de course américains se sont montrés un peu plus présents d'esprit que leurs collègues suédois et ont fait sortir l'Australien de la piste.



Andrea de Cesaris 1981

Le Romain Andrea de Cesaris a disputé 214 courses de championnat du monde de Formule 1, du Canada 1980 à Jerez 1994. Il n'a jamais réussi à remporter une victoire. Ce n'était pas dû à la vitesse. De Crasheris" en avait presque trop. Andrea a gagné ce surnom peu flatteur en ayant de très nombreux accidents dans la première partie de sa carrière, mais il est devenu un pilote extrêmement fiable dans la seconde. Il a également été un compagnon de route : Alfa Romeo en 1980, McLaren en 1981, à nouveau chez Alfa en 1982 et 1983, au service de Ligier en 1984/85, Minardi en 1986, Brabham en 1987, Rial en 1988, BMS-Dallara en 1989/90, Jordan en 1991, Tyrrell en 1992/93, Jordan à nouveau en 1994, puis Sauber finalement. Aucun pilote n'a couru pour plus d'écuries de GP.



En été 1981, les mécaniciens de McLaren en ont eu assez d'Andrea de Cesaris. Après un nouvel accident à l'entraînement, ils ont refusé de réparer la voiture de l'Italien. McLaren a mis sa tête brûlée au frigo. Il avait pourtant obtenu la 13e place lors des qualifications. Plus tard, quelqu'un a calculé qu'Andrea avait eu plus de vingt crashs cette saison-là. Andrea de Cesaris est décédé début octobre 2014 dans un accident de moto dans sa ville natale de Rome.



Roberto Guerrero en 1982

En 1982, le Colombien Roberto Guerrero aurait dû devenir le premier pilote de Grand Prix de son pays dans le championnat du monde de Formule 1 à Kyalami (Afrique du Sud). Mais il y a eu des problèmes avec les documents. En effet, alors que Roberto s'entraînait pour Ensign en Afrique du Sud, le chef d'équipe Mo Nunn recevait un courrier d'avocats - Willy Maurer avait fait prononcer une injonction contre Guerrero, car le propriétaire de l'équipe de Formule 2 estimait que Guerrero avait un contrat valable avec lui.



Nunn a retiré Roberto de la voiture, officiellement parce qu'il n'était "pas psychologiquement et physiquement capable de conduire une voiture de Formule 1". Jusqu'à la course suivante au Brésil, les problèmes ont été résolus, Guerrero a été autorisé à conduire et a terminé la saison sans marquer de points, avec une 8e place à Hockenheim comme point fort.



Ayrton Senna en 1984

La future superstar Ayrton Senna signa un contrat de trois ans avec l'entrepreneur Ted Toleman pour faire le pas vers la Formule 1 en 1984. Après quelques courses seulement, presque toutes les équipes de GP se sont renseignées sur les détails du contrat de Senna afin de faire sauter son accord avec le futur champion du monde. Lotus a remporté la course et le contrat a été annoncé dans le cadre de la course néerlandaise du championnat du monde à Zandvoort, mais Senna a malheureusement omis d'en informer Toleman.



Le propriétaire de l'équipe, Ted Toleman, a donné une leçon à Senna et ne l'a pas laissé conduire lors de la course de Monza. A la place, les deux voitures ont été conduites par Stefan Johansson et Pierluigi Martini. Senna a pu à nouveau conduire Toleman à partir du GP d'Europe au Nürburgring, a été remercié par une troisième place lors de la finale du Portugal (derrière le vainqueur Prost et le champion du monde Lauda), et un an plus tard, Ayrton a remporté son premier Grand Prix dans cette même ville d'Estoril sous une pluie battante.