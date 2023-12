I peccatori della Formula 1, parte 2: banditi, pazzi, confusi

Nella prima parte della nostra storia sui trasgressori della Formula 1 che sono stati banditi, vi abbiamo parlato dell'impetuoso Romain Grosjean, del sovraccarico Yuji Ide, di stelle come Michael Schumacher, Mika Häkkinen e Nigel Mansell che hanno commesso errori, dell'opaco Ricardo Londono e del furbo Hans Heyer.

Più volte abbiamo visto piloti banditi dal Campionato del Mondo di Formula 1, a volte per motivi bizzarri, sia da parte dell'organizzazione che della loro stessa scuderia. Ma questo non ha impedito ad alcuni piloti di correre comunque. Ecco la seconda parte della nostra storia.



Jean-Pierre Beltoise 1971

Il francese Jean-Pierre Beltoise ha iniziato la sua carriera su due ruote. Dal 1963 partecipò a gare di auto sportive. Nel 1964, durante la 12 ore di Reims, subì un infortunio al braccio talmente grave che non fu mai più in grado di utilizzare pienamente il braccio sinistro.



Ignazio Giunti aveva 29 anni e aveva raggiunto una pietra miliare nella sua carriera. Era diventato pilota ufficiale della Ferrari. La sua prima gara nel 1971: la 1000 chilometri di Buenos Aires, il 10 gennaio 1971.



La gara andò bene per Giunti. Nelle prove, riuscì a piazzare la piccola e aperta Ferrari 312PB in prima fila contro la forte concorrenza di quattro Porsche 917 dei team di John Wyer e Hans-Dieter Dechent. I primi giri della gara hanno visto una feroce battaglia a tre tra le 917 di Vic Elford e Pedro Rodríguez e la Ferrari di Giunti.



Le Porsche hanno dovuto fare benzina prima, quindi l'italiano ha preso il comando. Tuttavia, Jean-Pierre Beltoise, che condivideva una Matra con il suo omonimo Jabouille, ha perso il tempo per fare rifornimento. L'auto si è fermata 600 metri prima di entrare ai box. Beltoise ha spinto la sua auto in pista, più o meno con un braccio solo. Ma non solo ha dovuto affrontare il tracciato in leggera salita, ha anche dovuto attraversare la pista, poiché la corsia dei box si trovava sul lato destro del tracciato, mentre la sua Matra era a sinistra.



La pericolosa impresa è andata bene per tre giri, poi Beltoise ha girato il volante a destra e ha spinto la macchina verso il centro della pista. Al 38° giro, Giunti si è trovato in scia alla Ferrari Fillipinetti di Mike Parkes. Parkes riesce a superare la Matra sulla sinistra per un soffio. Ma Ignazio, che si trovava dietro a una leggera cresta e anche direttamente dietro al rivale Parkes e non riusciva a vedere la Matra, sbandò e andò a sbattere contro la vettura di Beltoise. Il francese è stato fortunato perché si trovava di nuovo accanto alla sua auto in panne.



La Ferrari è letteralmente esplosa e Ignazio Giunti non ha avuto scampo. Beltoise è stato interrogato dalle autorità argentine poco dopo l'incidente. In seguito fu multato e la sua licenza fu temporaneamente ritirata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile.



Beltoise rimase fedele alla Matra fino al 1971, ma la sua vita privata e la sua carriera continuarono a essere caratterizzate da battute d'arresto: nel 1966, la sua prima moglie Éliane morì in un incidente stradale. Jean-Pierre passò alla BRM per il 1972 e vinse il suo unico Gran Premio nel GP di Monaco sul bagnato. Le condizioni erano fatte apposta per l'estrema sensibilità del parigino, e le forze dello sterzo non giocavano un ruolo importante in tali condizioni. Il ricordo della morte di Giunti lo ha perseguitato fino alla sua scomparsa nel 2015.



Clay Regazzoni 1973

Il ticinese Clay Regazzoni entrò in Ferrari come campione di Formula 2 nel 1970, quando era già un maturo trentenne ma uno dei piloti più discreti in campo, temuto nei duelli. Vince il suo quarto Gran Premio, opportunamente a Monza, e si classifica terzo nel campionato mondiale, pur avendo disputato solo sette gare su tredici. Guidò anche per la Ferrari nel 1971 e nel 1972, per poi passare con i soldi della Marlboro alla BRM.



La stagione iniziò in modo promettente, ma poi fu subito chiaro che la BRM non aveva il miglior motore e, con Firestone, nemmeno i pneumatici più competitivi. Prima del GP del Canada, Regazzoni non ha risparmiato parole sulle carenze della sua vettura. Il team boss Tim Parnell lo ha tolto dalla macchina, ufficialmente perché Clay non aveva guidato bene nelle gare precedenti. Ufficiosamente, perché gli dava fastidio che qualcuno parlasse così male della BRM.



Regazzoni ha scoperto solo il giovedì prima della gara, dopo il suo arrivo a Mosport, che non avrebbe guidato affatto. Da un giornalista. Clay è stato sostituito da Peter Gethin. Negli Stati Uniti, Regazzoni tornò in macchina su pressione della Marlboro. Ma poi tornò alla Ferrari e arrivò secondo nel Campionato del Mondo 1974 dietro Emerson Fittipaldi.



Vern Schuppan 1974

L'australiano Vern Schuppan partecipò al Gran Premio di Svezia del 1974 senza autorizzazione: Gli organizzatori erano alla ricerca di uno schieramento completo (ad Anderstorp si trattava di 25 vetture), quindi al pilota dell'Ensign Schuppan fu chiesto di prendere posto sulla griglia di partenza, nel caso in cui un avversario avesse avuto un problema prima della partenza. Vern non si era effettivamente qualificato per il Gran Premio, piazzandosi al 26° posto.



Dopo il giro di riscaldamento, nessuno fece cenno a Schuppan di rientrare ai box, per cui Vern era ancora sulla griglia di partenza quando lo schieramento fu avviato. E quando non c'è stato nemmeno l'ordine di fermare la gara nei primi giri, l'australiano è semplicemente rimasto in pista. Fino alla bandiera a scacchi! Schuppan finì tre giri dietro al vincitore Jody Scheckter (Tyrrell) e fu prontamente squalificato dai commissari di gara, che nel frattempo si erano svegliati.



Tim Schenken 1974

L'australiano Tim Schenken fece esattamente come Vern Schuppan al Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins Glen! Come Schuppan, Schenken non si era effettivamente qualificato per la gara, ma il regolamento non vietava a questi piloti di percorrere il giro di riscaldamento come riserve. Il ragionamento era lo stesso che in Svezia, ovvero che qualcuno potesse intervenire rapidamente se un avversario avesse ricevuto la visita della strega del difetto.



Schenken, un tempo membro del team Lotus di Colin Chapman, non si presentò ai box dopo il giro di riscaldamento come concordato, ma iniziò la gara. Perché Chapman glielo aveva detto! Dopo qualche giro, i commissari di gara americani dimostrarono un po' più di presenza di spirito dei loro colleghi svedesi e fecero uscire l'australiano dalla pista.



Andrea de Cesaris 1981

Il romano Andrea de Cesaris guidò 214 gare del Campionato del Mondo di Formula 1 dal Canada 1980 a Jerez 1994, ma non fu mai abbastanza per vincere. Non è stata una questione di velocità. "de Crasheris" ne aveva quasi troppa. Andrea si guadagnò questo soprannome poco lusinghiero con un gran numero di incidenti nella prima metà della sua carriera, ma nella seconda metà si trasformò in un pilota estremamente affidabile. È stato anche un viaggiatore itinerante: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 e 1983 ancora con l'Alfa, 1984/85 al servizio della Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 di nuovo Jordan, infine Sauber. Nessun pilota ha guidato per più scuderie di GP.



Nell'estate del 1981, i meccanici della McLaren ne avevano abbastanza di Andrea de Cesaris. Dopo un altro incidente in prova, si rifiutarono di riparare l'auto dell'italiano. La McLaren mise la sua testa calda sotto ghiaccio. Eppure aveva ottenuto il 13° posto in qualifica. Qualcuno calcolò in seguito che Andrea ebbe più di venti incidenti in quella stagione. Andrea de Cesaris è morto in un incidente in moto nella sua città natale, Roma, all'inizio di ottobre 2014.



Roberto Guerrero 1982

Il colombiano Roberto Guerrero avrebbe dovuto diventare il primo pilota del suo Paese nel Campionato mondiale di Formula 1 a Kyalami (Sudafrica) nel 1982. Ma poi ci fu un bisticcio con i documenti. Mentre Roberto si allenava per Ensign in Sudafrica, il capo del team Mo Nunn ricevette una lettera dagli avvocati: Willy Maurer aveva fatto imporre un'ingiunzione temporanea a Guerrero perché il proprietario del team di Formula 2 riteneva che Guerrero avesse un contratto valido con lui.



Nunn tolse Roberto dalla macchina, ufficialmente perché era "mentalmente e fisicamente inadatto a guidare una Formula 1". I problemi furono risolti dalla gara successiva in Brasile, Guerrero fu autorizzato a guidare e terminò la stagione senza conquistare punti, con l'ottavo posto di Hockenheim come punto culminante.



Ayrton Senna 1984

La futura superstar Ayrton Senna firmò un contratto triennale con l'imprenditore Ted Toleman per fare il salto in Formula 1 nel 1984. Dopo poche gare, quasi tutte le squadre di GP chiesero i dettagli del contratto di Senna per strappare il campione del mondo in erba al suo accordo. La Lotus vinse la gara e il contratto fu annunciato in occasione della prova olandese del campionato del mondo a Zandvoort, ma purtroppo Senna non aveva informato Toleman.



Il proprietario della squadra Ted Toleman diede una lezione a Senna e non gli permise di guidare nella gara di Monza. Le due vetture furono invece guidate da Stefan Johansson e Pierluigi Martini. A Senna fu permesso di guidare nuovamente Toleman dal GP d'Europa al Nürburgring, ringraziandolo con il terzo posto finale in Portogallo (dietro al vincitore Prost e al campione del mondo Lauda), e un anno dopo Ayrton vinse il suo primo Gran Premio nello stesso Estoril sotto una pioggia battente.