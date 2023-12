Pecadores da Fórmula 1, parte 2: Banidos, loucos, confusos

Na primeira parte da nossa história sobre os infractores da Fórmula 1 que foram banidos, falámos-vos do impetuoso Romain Grosjean, do sobrecarregado Yuji Ide, de estrelas como Michael Schumacher, Mika Häkkinen e Nigel Mansell que cometeram erros, do opaco Ricardo Londono e do manhoso Hans Heyer.

Vimos repetidamente pilotos serem banidos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, por vezes por razões bizarras - quer pela organização, quer pela sua própria equipa de corrida. Mas isso não impediu que alguns pilotos continuassem a correr. Aqui está a parte 2 da nossa história.



Jean-Pierre Beltoise 1971

O francês Jean-Pierre Beltoise começou a sua carreira em duas rodas. A partir de 1963, participou em corridas de carros desportivos. Em 1964, sofreu lesões tão graves no braço durante a corrida das 12 horas de Reims que nunca mais conseguiu utilizar o braço esquerdo em toda a sua extensão.



Ignazio Giunti tem 29 anos e atingiu um marco na sua carreira. Torna-se piloto de competição da Ferrari. A sua primeira corrida em 1971: os 1000 quilómetros de Buenos Aires, a 10 de janeiro de 1971.



A corrida corre bem para Giunti. Nos treinos, consegue colocar o pequeno desportivo aberto Ferrari 312PB na primeira linha contra a forte concorrência de quatro Porsche 917 das equipas de John Wyer e Hans-Dieter Dechent. As primeiras voltas da corrida são marcadas por uma luta a três entre os 917 de Vic Elford e Pedro Rodríguez e o Ferrari de Giunti.



Os Porsches tiveram de ir à estação de serviço mais cedo, pelo que o italiano assumiu a liderança. No entanto, Jean-Pierre Beltoise, que partilhava um Matra com o seu homónimo Jabouille, perdeu o momento de reabastecer. O carro parou 600 metros antes de entrar nas boxes. Beltoise empurrou agora o seu carro para a pista - mais ou menos só com um braço. Mas não só tinha de ultrapassar a ligeira subida da pista, como também tinha de atravessar a pista, uma vez que a via das boxes estava do lado direito da pista, mas o seu Matra estava do lado esquerdo.



A perigosa manobra correu bem durante três voltas, mas depois Beltoise virou o volante para a direita e empurrou o carro para o centro da pista. Na 38ª volta, Giunti encontra-se no corredor do Ferrari Fillipinetti de Mike Parkes. Parkes consegue ultrapassar o Matra pela esquerda por um triz. Mas Ignazio, que conduzia atrás de uma ligeira crista e também diretamente atrás do seu rival Parkes e não via o Matra, desvia-se e bate no carro de Beltoise. O francês teve sorte porque estava novamente ao lado do seu carro encalhado.



O Ferrari explodiu literalmente e Ignazio Giunti não teve qualquer hipótese. Beltoise foi interrogado pelas autoridades argentinas pouco depois do acidente. Mais tarde, foi multado e a sua licença foi temporariamente retirada pela Federação Internacional do Automóvel.



Beltoise permanece fiel à Matra até 1971, mas a sua vida privada e a sua carreira continuam a ser marcadas por contratempos: em 1966, a sua primeira mulher, Éliane, morre num acidente de viação. Jean-Pierre muda para a BRM em 1972 e vence o seu único Grande Prémio no GP do Mónaco, em piso molhado. As condições foram criadas para a extrema sensibilidade do parisiense, e as forças de direção não desempenham um papel importante nestas condições. A memória da morte de Giunti perseguiu-o até à sua morte em 2015.



Clay Regazzoni 1973

Clay Regazzoni, de Ticino, juntou-se à Ferrari como campeão de Fórmula 2 em 1970, quando já tinha 30 anos, mas era um dos pilotos mais discretos do campo, temido nos duelos. Ganhou o seu quarto Grande Prémio, apropriadamente em Monza, e terminou em terceiro lugar no campeonato do mundo, apesar de só ter disputado sete das treze corridas. Ele também pilotou para a Ferrari em 1971 e 1972, e depois atracou com o dinheiro da Marlboro na BRM.



A época começou de forma prometedora, mas rapidamente se tornou claro que a BRM não tinha o melhor motor e, com a Firestone, também não tinha os pneus mais competitivos. Antes do GP do Canadá, Regazzoni não poupou palavras sobre as deficiências do seu carro. Por isso, o chefe de equipa Tim Parnell tirou-o do carro, oficialmente porque Clay não tinha conduzido tão bem nas corridas anteriores. Extraoficialmente, porque o incomodava que alguém estivesse a falar mal da BRM daquela maneira.



Regazzoni só soube na quinta-feira antes da corrida, após a sua chegada a Mosport, que não iria conduzir de todo. De um jornalista. Clay foi substituído por Peter Gethin. Nos EUA, Regazzoni voltou ao carro sob pressão da Marlboro. Mas depois regressou à Ferrari e terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de 1974, atrás de Emerson Fittipaldi.



Vern Schuppan 1974

O australiano Vern Schuppan participou no Grande Prémio da Suécia de 1974 sem autorização, e foi assim que aconteceu: Os organizadores estavam desesperados por garantir uma pista cheia (em Anderstorp, isso significava 25 carros), pelo que foi pedido ao piloto da Ensign, Schuppan, que ocupasse o seu lugar na grelha - para o caso de um adversário ter um problema antes da partida. Vern não se qualificou para o Grande Prémio, ficando em 26º lugar.



Após a volta de aquecimento, ninguém fez sinal a Schuppan para que se encostasse às boxes, pelo que Vern ainda estava na grelha quando o pelotão se pôs a caminho. E quando também não houve ordem para parar a corrida nas primeiras voltas, o australiano simplesmente permaneceu na pista. Até a bandeira axadrezada cair! Schuppan terminou três voltas atrás do vencedor Jody Scheckter (Tyrrell) e foi imediatamente desclassificado pelos comissários de pista, que entretanto tinham acordado.



Tim Schenken 1974

O australiano Tim Schenken fez exatamente o mesmo que Vern Schuppan no Grande Prémio dos Estados Unidos em Watkins Glen! Tal como Schuppan, Schenken não se tinha qualificado para a corrida, mas as regras não proibiam que estes pilotos fizessem a volta de aquecimento como reservas. O raciocínio era o mesmo que na Suécia - para que alguém pudesse intervir rapidamente se um adversário recebesse a visita da bruxa do defeito.



Schenken, outrora membro da equipa Lotus de Colin Chapman, não foi para as boxes após a volta de aquecimento, como acordado, mas iniciou a corrida. Porque Chapman lhe tinha dito para o fazer! Após algumas voltas, os comissários de pista americanos mostraram um pouco mais de presença de espírito do que os seus colegas da Suécia e retiraram o australiano da pista.



Andrea de Cesaris 1981

O romano Andrea de Cesaris conduziu 214 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, do Canadá 1980 a Jerez 1994, mas nunca foi suficiente para vencer. Não foi por causa da velocidade. O "de Crasheris" tinha quase demasiado disso. Andrea ganhou esta alcunha pouco lisonjeira com um grande número de acidentes na primeira metade da sua carreira, mas na segunda metade tornou-se um piloto extremamente fiável. Foi também um viajante itinerante: 1980 Alfa Romeo, 1981 McLaren, 1982 e 1983 novamente com a Alfa, 1984/85 ao serviço da Ligier, 1986 Minardi, 1987 Brabham, 1988 Rial, 1989/90 BMS-Dallara, 1991 Jordan, 1992/93 Tyrrell, 1994 Jordan novamente, e finalmente Sauber. Nenhum piloto pilotou para mais equipas de corridas de GP.



No verão de 1981, os mecânicos da McLaren estavam fartos de Andrea de Cesaris. Após outro acidente nos treinos, recusaram-se a reparar o carro do italiano. A McLaren coloca a sua cabeça quente no gelo. E, no entanto, ele tinha conseguido o 13º lugar na qualificação. Mais tarde, alguém calculou que Andrea teve mais de vinte acidentes nessa época. Andrea de Cesaris morreu num acidente de mota na sua cidade natal, Roma, no início de outubro de 2014.



Roberto Guerrero 1982

O colombiano Roberto Guerrero deveria ter sido o primeiro piloto do seu país a disputar um Grande Prémio no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em Kyalami (África do Sul), em 1982. Mas depois houve uma polémica com os documentos. Enquanto Roberto treinava para a Ensign na África do Sul, o chefe da equipa, Mo Nunn, recebeu uma carta dos advogados - Willy Maurer tinha imposto uma injunção temporária a Guerrero porque o proprietário da equipa de Fórmula 2 acreditava que Guerrero tinha um contrato válido com ele.



Nunn retirou Roberto do carro, oficialmente porque ele era "mental e fisicamente incapaz de conduzir um carro de Fórmula 1". Os problemas foram resolvidos na corrida seguinte, no Brasil, Guerrero foi autorizado a pilotar e terminou a temporada sem marcar pontos, com destaque para o 8º lugar em Hockenheim.



Ayrton Senna 1984

O futuro astro Ayrton Senna assinou um contrato de três anos com o empresário Ted Toleman para dar o passo para a Fórmula 1 em 1984. Depois de apenas algumas corridas, quase todas as equipas de GP perguntaram sobre os detalhes do contrato de Senna, a fim de arrancar o campeão mundial em ascensão do seu acordo. A Lotus ganhou a corrida e o contrato foi anunciado na ronda holandesa do Campeonato do Mundo em Zandvoort, mas infelizmente Senna não informou a Toleman.



O proprietário da equipa, Ted Toleman, deu uma lição a Senna e não o deixou conduzir na corrida de Monza. Em vez disso, os dois carros foram conduzidos por Stefan Johansson e Pierluigi Martini. Senna foi autorizado a conduzir Toleman novamente a partir do GP da Europa em Nürburgring, agradecendo-lhe com o terceiro lugar na final em Portugal (atrás do vencedor Prost e do campeão do mundo Lauda), e um ano mais tarde Ayrton ganhou o seu primeiro Grande Prémio no mesmo Estoril, debaixo de chuva.