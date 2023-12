Mike Krack à propos de Lance Stroll : "Une évolution remarquable"

Pour Lance Stroll, l'année a déjà commencé avec des difficultés. Un accident à l'entraînement a empêché le pilote Aston Martin de participer aux essais de pré-saison, mais le Canadien a pu prendre part à l'ouverture de la saison. Et en se classant sixième, il a remporté huit points au championnat du monde dès le coup d'envoi à Bahreïn. Mais lors des courses suivantes, les choses se sont nettement moins bien passées pour lui que pour son nouveau coéquipier Fernando Alonso.

Alors que l'Asturien a décroché huit podiums et la quatrième place finale avec 206 points au championnat du monde, Stroll a dû se contenter de 74 points et de la dixième place. Pourtant, le directeur de l'équipe Mike Krack n'a pas que des mots doux pour le double champion du monde, qui souligne dans sa rétrospective de la saison : "Lance est en bonne forme. Il est détendu et confiant".

"On peut déjà le voir dans son langage corporel. C'est remarquable de voir comment il s'est développé en tant que pilote cette année", poursuit le Luxembourgeois. "Sa blessure de pré-saison l'a fait reculer, mais il a fait preuve d'un véritable esprit de compétition pour remonter dans la voiture le plus vite possible. Et malgré tout ce qu'il avait traversé, il était toujours très rapide".

"Plus tard dans la saison, il s'est battu pour revenir après une période difficile. Il a dû faire face à beaucoup de pression et l'a gérée avec beaucoup de maîtrise", loue le chef d'équipe, avant d'ajouter : "J'aurais aimé que la saison dure un peu plus longtemps pour lui, car il était vraiment rapide dans les derniers tours du championnat du monde".

"Nous pouvons continuer sur cette lancée. C'est ce qui doit se passer maintenant. Lance doit simplement reprendre là où il s'est arrêté cette année. Il a relevé de nombreux défis, et maintenant, il va de l'avant", affirme Krack avec assurance.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12