Mike Krack su Lance Stroll: "Sviluppo notevole"

Mike Krack, capo del team Aston Martin, nella sua analisi della stagione non elogia solo il pilota Fernando Alonso, che ha conquistato la maggior parte dei punti del team nel Campionato del Mondo. Ci sono anche parole gentili per Lance Stroll.

L'anno è già iniziato con difficoltà per Lance Stroll. Un incidente di formazione ha impedito al pilota dell'Aston Martin di partecipare ai test pre-stagionali, ma il canadese ha potuto disputare la prima gara della stagione. Con il sesto posto, ha ottenuto otto punti all'esordio stagionale in Bahrain. Nelle gare successive, tuttavia, le cose sono andate molto peggio per lui che per il suo nuovo compagno di squadra Fernando Alonso.

Mentre l'asturiano ha conquistato otto podi e il quarto posto con 206 punti in campionato, Stroll si è dovuto accontentare di 74 punti e del 10° posto. Tuttavia, non ci sono solo parole gentili per il due volte campione del mondo da parte del boss del team Mike Krack, che ha sottolineato nel suo bilancio della stagione: "Lance è in buona forma. È rilassato e sicuro di sé".

"Lo si vede dal suo linguaggio del corpo. È notevole il suo sviluppo come corridore quest'anno", continua il lussemburghese. "L'infortunio prima della stagione lo ha frenato, ma ha dimostrato un vero spirito combattivo per tornare in macchina il prima possibile. E nonostante tutto quello che aveva passato, era ancora molto veloce".

"Più avanti nella stagione, ha lottato per tornare dopo un periodo difficile. Ha dovuto affrontare molte pressioni e le ha gestite con grande sicurezza", ha elogiato il team boss, aggiungendo: "Avrei voluto che la stagione fosse durata un po' di più per lui, perché è stato davvero veloce nelle ultime gare del campionato".

"Possiamo costruire su questo. Questo è ciò che deve accadere ora. Lance deve semplicemente riprendere da dove ha lasciato quest'anno. Ha superato molte sfide e ora le cose stanno migliorando per lui", afferma Krack con fiducia.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12