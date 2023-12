Mike Krack sobre Lance Stroll: "Evolução notável"

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, elogia não só o piloto Fernando Alonso, que marcou a maioria dos pontos da equipa no Campeonato do Mundo, na sua análise da época. Há também palavras amáveis para Lance Stroll.

O ano já começou com dificuldades para Lance Stroll. Um acidente de treino impediu o piloto da Aston Martin de participar nos testes de pré-época, mas o canadiano conseguiu disputar a abertura da época. E, em sexto lugar, marcou oito pontos na abertura da temporada no Bahrein. Nas corridas seguintes, no entanto, as coisas correram muito pior para ele do que para o seu novo companheiro de equipa, Fernando Alonso.

Enquanto o asturiano conquistou oito pódios e o quarto lugar, com 206 pontos no campeonato, Stroll teve de se contentar com 74 pontos e o 10º lugar. No entanto, o chefe de equipa Mike Krack não se limita a elogiar o bicampeão mundial, sublinhando no seu balanço da época: "Lance está em boa forma. Está descontraído e auto-confiante".

"Vê-se isso na sua linguagem corporal. É notável a sua evolução como ciclista este ano", continua o luxemburguês. "A lesão antes da época atrasou-o, mas ele mostrou um verdadeiro espírito de luta para voltar ao carro o mais rapidamente possível. E apesar de tudo o que passou, continuou a ser muito rápido."

"Mais tarde na temporada, ele lutou para voltar após um período difícil. Teve de lidar com muita pressão e lidou com ela com muita confiança", elogiou o chefe de equipa, acrescentando: "Gostava que a época tivesse durado um pouco mais para ele, porque foi muito rápido nas últimas rondas do campeonato."

"Podemos aproveitar isso. É isso que precisa de acontecer agora. O Lance tem simplesmente de continuar de onde parou este ano. Ele superou muitos desafios e agora as coisas estão a melhorar para ele", diz Krack com confiança.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12