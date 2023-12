Calendrier du championnat du monde avec 24 week-ends de course : La Formule 1 à la limite

L'année prochaine, le calendrier du championnat du monde de Formule 1 sera plus riche que jamais. 24 week-ends de course sont au programme. Le CEO de McLaren, Zak Brown, est convaincu qu'il n'est pas possible d'en faire plus.

Lorsque les responsables de la Formule 1 ont présenté en juillet le programme du championnat du monde pour 2024, celui-ci a immédiatement suscité des discussions. En effet, avec 24 week-ends de course, le calendrier de l'année prochaine comprendra plus de courses que jamais. Outre les 24 GP, six courses de sprint seront également organisées. La charge de travail est élevée et certains habitués du paddock estiment que la limite a déjà été atteinte avec 22 courses cette année.

Le champion Max Verstappen a déjà été clair à Silverstone : "A mes yeux, 24 courses, c'est trop". Mais tout le monde ne voit pas les choses de la même manière que la star de Red Bull Racing. Ainsi, le CEO de McLaren Zak Brown a souligné : "Je pense que 24 courses par an sont la limite supérieure".

Mais comme la demande est plus forte, on pourrait organiser certaines courses par rotation tous les deux ans seulement, a suggéré l'Américain. "J'aimerais qu'un jour, même si nous organisons 24 courses par an, seules une vingtaine d'entre elles aient lieu chaque année". Les quatre dates restantes seraient donc partagées par huit villes organisatrices.

"Cela nous permettrait d'atteindre davantage de marchés", a expliqué Brown pour justifier sa proposition. "Ce serait une excellente façon de laisser le calendrier tel qu'il est en 2024, tout en permettant une certaine croissance", a-t-il ajouté.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island