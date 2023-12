Calendário do Campeonato do Mundo com 24 fins-de-semana de corridas: Fórmula 1 no limite

Quando os organizadores da Fórmula 1 apresentaram, em julho, o programa do Campeonato do Mundo de 2024, este suscitou imediatamente discussões. Com 24 fins-de-semana de corridas, o calendário do próximo ano inclui mais corridas do que nunca. Para além dos 24 GP, serão organizadas seis corridas de velocidade. A carga de trabalho é elevada e alguns frequentadores do paddock acreditam que o limite já foi atingido com as 22 corridas deste ano.

O campeão Max Verstappen já o deixou claro em Silverstone: "Na minha opinião, 24 corridas são demasiadas". No entanto, nem todos concordam com a estrela da Red Bull Racing. O CEO da McLaren, Zak Brown, enfatizou: "Acho que 24 corridas por ano é o limite máximo".

No entanto, como a procura é maior, o americano sugeriu que algumas corridas poderiam ser realizadas apenas de dois em dois anos, numa base rotativa. "Gostaria que um dia organizássemos 24 corridas por ano, mas apenas cerca de 20 delas todos os anos." As restantes quatro datas seriam então partilhadas entre oito locais.

"Dessa forma, podemos chegar a mais mercados", disse Brown, explicando a sua proposta. "Essa seria uma óptima maneira de manter o calendário como está em 2024 e ainda conseguir algum crescimento", acrescentou.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas