La relève de Ferrari : des objectifs ambitieux pour 2024

Les responsables du programme de relève de Ferrari qualifient l'année 2023 d'année de préparation, car outre les deux rookies Aurelia Nobels et Tuukka Taponen, cinq autres membres ont dû faire leurs preuves dans de nouvelles séries.

Par conséquent, il y a eu peu de titres à fêter pour la relève de la plus ancienne écurie de GP du monde. Seul un membre de la Ferrari Driver Academy, l'Australien James Wharton, a triomphé dans le championnat de Formule 4 des Émirats arabes unis.

En Formule 2, Oliver Bearman et Arthur Leclerc étaient deux juniors Ferrari, la saison du rookie britannique ayant été bien meilleure que celle du frère de la star de Formule 1 Charles Leclerc. Bearman a remporté quatre victoires lors de sa première année en Formule 2, dont trois dans les courses principales et une au sprint.

Une autre fois, il est monté sur la troisième marche du podium. Avec 130 points, le jeune homme de 18 ans s'est finalement classé sixième au classement général. Au volant de la Haas-Renner, le rapide Anglais a accumulé ses premiers kilomètres d'expérience en Formule 1 au Mexique et à Abu Dhabi. Leclerc, quant à lui, a dû se contenter d'une place sur le podium et de neuf autres courses dans les points. Le pilote de 23 ans originaire de Monte-Carlo n'a donc pas pu faire mieux que la 15e place au classement général.

En Formule 3, Dino Beganovic a atteint, comme Bearman, la sixième place du classement en tant que rookie. Le Suédois de 19 ans n'a certes pas pu remporter de victoire, mais il est monté quatre fois sur le podium. Après un bon début de saison, celle-ci s'est terminée bien plus mal qu'elle n'avait commencé. On attend néanmoins de lui qu'il se batte pour le titre en 2024.

Un niveau en dessous, en Formula Regional, Rafael Camara a terminé la saison du championnat européen à la cinquième place du classement général. Lors de sa première année, le Brésilien de 18 ans y a remporté deux victoires à Spa et sur le Red Bull Ring. Il est monté quatre autres fois sur le podium. Sa collègue de la FDA, Maya Weug, est entrée six fois dans les points et a donc été responsable de tous les points obtenus par l'équipe KIC Motorsport cette année.

Les deux novices du cadre junior Ferrari, Taponen et Nobels, étaient en course en Formule 4. Alors que le Finlandais a remporté une victoire dans le championnat italien, il a pu se réjouir de quatre premières places dans la série des Émirats arabes unis. Au total, il est monté 19 fois sur le podium. Nobels a eu moins de chance, car elle a été blessée lors d'un incident dans la pitlane à Misano et a donc connu une fin de saison difficile.

L'année prochaine, Bearman, Beganovic et Camara participeront tous les trois au même championnat que cette saison. Taponen passe en Formula Regional et les deux pilotes Weug et Nobels concourent dans la F1 Academy. Wharton et Leclerc ne feront plus partie du programme junior, ce dernier restant dans la famille Ferrari. Les juniors devront également faire leurs adieux à Marco Matassa, qui présidait aux destinées de la Ferrari Driver Academy depuis 2018. Il passe le flambeau à Jock Clear, ingénieur en Formule 1.