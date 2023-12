Prole Ferrari: obiettivi ambiziosi per il 2024

I responsabili del programma junior della Ferrari descrivono il 2023 come un anno di preparazione, perché oltre ai due esordienti Aurelia Nobels e Tuukka Taponen, altri cinque membri hanno dovuto mettersi alla prova in nuove serie.

Di conseguenza, ci sono state poche vittorie di titoli da festeggiare per i giovani della più antica scuderia di GP del mondo. Solo nel Campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti ha trionfato un membro della Ferrari Driver Academy, l'australiano James Wharton.

In Formula 2 sono scesi in pista due junior Ferrari, Oliver Bearman e Arthur Leclerc, con la stagione che è andata molto meglio per il debuttante britannico che per il fratello della stella della Formula 1 Charles Leclerc. Bearman ha conquistato quattro vittorie nel suo primo anno di Formula 2, tre delle quali nelle gare principali e una nella gara sprint.

È anche salito una volta sul terzo gradino del podio. Il 18enne si è classificato sesto in classifica generale con 130 punti. Il veloce inglese ha fatto i suoi primi chilometri di esperienza in Formula 1 con la Haas in Messico e ad Abu Dhabi. Leclerc, invece, si è dovuto accontentare di un podio e di altri nove giri a punti. Il 23enne di Monte Carlo non è riuscito a piazzarsi oltre il 15° posto in classifica generale.

In Formula 3, Dino Beganovic, come Bearman, si è piazzato sesto in classifica come esordiente. Sebbene il 19enne svedese non sia riuscito a conquistare una vittoria, è salito sul podio quattro volte. Dopo un buon inizio di stagione, la stagione si è conclusa molto peggio di come era iniziata. Tuttavia, si prevede che sarà in lizza per il titolo nel 2024.

Un livello più basso, in Formula Regional, Rafael Camara ha concluso la stagione del campionato europeo al quinto posto assoluto. Al suo primo anno, il 18enne brasiliano ha ottenuto due vittorie a Spa e al Red Bull Ring. È salito sul podio altre quattro volte. La sua collega della FDA, Maya Weug, è andata a punti sei volte ed è stata responsabile di tutti i punti ottenuti dal team KIC Motorsport quest'anno.

I due nuovi arrivati nella squadra junior della Ferrari, Taponen e Nobels, hanno gareggiato con vetture di Formula 4. Il finlandese ha ottenuto una vittoria nel campionato di Formula 4, mentre l'altro ha ottenuto una vittoria nel campionato di Formula 5. Mentre il finlandese ha ottenuto una vittoria nel campionato italiano, ha potuto festeggiare quattro primi posti nella serie degli Emirati Arabi Uniti. In totale è salito sul podio 19 volte. Meno fortunato è stato Nobels, che si è infortunato in un incidente nella corsia dei box a Misano e ha quindi vissuto un finale di stagione difficile.

L'anno prossimo Bearman, Beganovic e Camara parteciperanno allo stesso campionato di questa stagione. Taponen passerà alla Formula Regional e le due donne Weug e Nobels parteciperanno alla F1 Academy. Wharton e Leclerc non faranno più parte del programma Junior, anche se quest'ultimo rimarrà nella famiglia Ferrari. I giovani dovranno anche dire addio a Marco Matassa, responsabile della Ferrari Driver Academy dal 2018. Passerà le consegne all'ingegnere di Formula 1 Jock Clear.