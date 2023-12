Descendência da Ferrari: objectivos ambiciosos para 2024

Os membros da Ferrari Driver Academy tiveram um ano difícil. Seis dos jovens aspirantes vão lutar pela coroa do título nos seus respectivos campeonatos no próximo ano.

Os responsáveis pelo programa júnior da Ferrari descrevem 2023 como um ano de preparação, porque para além dos dois estreantes Aurelia Nobels e Tuukka Taponen, cinco outros membros também tiveram de provar o seu valor em novas séries.

Assim, foram poucas as vitórias em títulos que os jovens da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo puderam festejar. Só no Campeonato de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos é que um membro da Ferrari Driver Academy triunfou com o australiano James Wharton.

Na Fórmula 2, dois juniores da Ferrari, Oliver Bearman e Arthur Leclerc, estiveram em pista, com a temporada a correr muito melhor para o estreante da Grã-Bretanha do que para o irmão da estrela da Fórmula 1 Charles Leclerc. Bearman obteve quatro vitórias no seu primeiro ano de Fórmula 2, três delas nas corridas principais e uma no sprint.

Ele também terminou em terceiro lugar no pódio uma vez. O jovem de 18 anos terminou em sexto lugar na geral com 130 pontos. O veloz inglês ganhou os seus primeiros quilómetros de experiência na Fórmula 1 com o piloto da Haas no México e em Abu Dhabi. Leclerc, por outro lado, teve de se contentar com um lugar no pódio e mais nove corridas para marcar pontos. O jovem de 23 anos de Monte Carlo não conseguiu, portanto, terminar além do 15º lugar na classificação geral.

Na Fórmula 3, Dino Beganovic, tal como Bearman, terminou em sexto lugar na classificação como estreante. Embora o sueco de 19 anos não tenha conseguido uma vitória, subiu ao pódio quatro vezes. Depois de um bom início de época, a temporada terminou muito pior do que tinha começado. No entanto, espera-se que ele esteja na disputa pelo título em 2024.

Um nível abaixo, na Fórmula Regional, Rafael Camara terminou a temporada do campeonato europeu em quinto lugar na classificação geral. Em seu primeiro ano na categoria, o brasileiro de 18 anos conquistou duas vitórias em Spa e no Red Bull Ring. Ele terminou no pódio outras quatro vezes. A sua colega da FDA, Maya Weug, terminou nos pontos seis vezes e foi responsável por todos os pontos marcados pela equipa KIC Motorsport este ano.

Os dois recém-chegados à equipa júnior da Ferrari, Taponen e Nobels, correram em carros de Fórmula 4. Enquanto o finlandês obteve uma vitória no campeonato italiano, conseguiu celebrar quatro primeiros lugares na série dos Emirados Árabes Unidos. Subiu ao pódio um total de 19 vezes. Nobels, que se lesionou num incidente nas boxes em Misano e, por isso, teve um final de época difícil, teve menos sorte.

No próximo ano, Bearman, Beganovic e Camara vão competir no mesmo campeonato que esta época. Taponen passará para a Formula Regional e as duas pilotos femininas, Weug e Nobels, competirão na F1 Academy. Wharton e Leclerc deixarão de fazer parte do programa Junior, embora este último continue a fazer parte da família Ferrari. Os juniores também terão de se despedir de Marco Matassa, que tem sido responsável pela Ferrari Driver Academy desde 2018. Ele está a passar as rédeas para o engenheiro de Fórmula 1 Jock Clear.