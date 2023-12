Fernando Alonso: "Por supuesto que hay que hacer sacrificios"

Desde su más tierna infancia, Fernando Alonso ha dedicado su vida a las carreras, pero el bicampeón, que disputó su primer GP en 2001, ha tenido que renunciar a muchas cosas que le gustaría hacer. En una entrevista publicada por su equipo, afirma: "Por supuesto que tienes que hacer sacrificios, y a veces sabes a lo que estás renunciando".

"Pero de algunas cosas sólo te das cuenta más tarde y después de cinco años ves que hay algunas cosas que te gustaría hacer y que también te gustaría ver más a menudo a tu familia y a tus amigos", revela el ovetense de 42 años. "Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia".

"Pensaba que a estas alturas de mi vida ya tendría hijos y una familia, pero ahora tengo 42 años y todavía no tengo hijos", añade Alonso, pero subraya al mismo tiempo: "Al mismo tiempo, hago lo que me gusta. Hago lo que mejor se me da, y nunca he probado otra cosa que no sea el automovilismo. Así que cuando me miro al espejo por la mañana, estoy contento con lo que soy y con lo que hago".

Al ambicioso asturiano no le falta motivación. También por el parón de dos años en la Fórmula 1 que se tomó tras la temporada 2018. "Creo que eso lo cambió todo. Recargué las pilas y volví en 2021 con una motivación renovada, que ahora sigue fresca. Creo que sin este parón sería difícil mantener la motivación, el entrenamiento y todo lo demás."

"Soy una persona muy ambiciosa", dice Alonso de sí mismo. "Me gusta marcarme metas y objetivos. En última instancia quiero ganar, todos queremos, pero aunque eso parezca improbable, me marco objetivos personales: Quizá un puesto entre los cinco primeros sea posible, quizá subir al podio. Esa es una buena motivación".

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island